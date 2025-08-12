Аахсыйа чэрчитинэн хомуллубут оскуола тээбириннэрэ төрөппүт көрүүтэ суох хаалбыт, тулаайах уонна ыарахан балаһыанньаҕа түбэспит ыаллар оҕолоругар тиксэриллиэхтэрэ.
Аахсыйаҕа кыттыһыан баҕалаахтар “Бубль Гум” маҕаһыыннар ситимнэригэр баар анал туочукаларга үөрэх тээбириннэрин: учуобунньук, тэтэрээт, уруучука, харандаас, оскуола форматын, атах таҥаһын, үрүсээк уо.д.а. атыылаһан туттарыахтарын сөп.
Атырдьах ыйын 11 күнүгэр аахсыйаны үлэ уонна социальнай сайдыы миниистирэ Елена Волкова өйөөтө: “Оҕолору оскуолаҕа тэрийиэххэ” – үүнэр көлүөнэ кэскилин туһугар хас биирдиибит тус кылаатын киллэрэригэр кыах биэрэр уонна оҕолорго Билии күнүгэр үөрүүнү бэлэхтиир аахсыйа", - диэн бэлиэтээн эттэ кини.
Үөрэх тээбириннэрин хомуйар туочукалар аадырыстара: «Бубль Гум» маҕаһыын, «УлуруМолл» ТЦ 2 этээс, Кальвица уул., 14/5;