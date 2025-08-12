Киир

  4. “Оҕолору оскуолаҕа тэрийиэххэ” аһымал аахсыйаҕа кыттыһыҥ

СӨ Үлэ уонна социальнай сайдыы министиэристибэтэ атырдьах ыйын 28 күнүгэр диэри “Оҕолору оскуолаҕа тэрийиэххэ” аһымал аахсыйаны биллэрэр.


Аахсыйа чэрчитинэн хомуллубут оскуола тээбириннэрэ төрөппүт көрүүтэ суох хаалбыт, тулаайах уонна ыарахан балаһыанньаҕа түбэспит ыаллар оҕолоругар тиксэриллиэхтэрэ.

Аахсыйаҕа кыттыһыан баҕалаахтар “Бубль Гум” маҕаһыыннар ситимнэригэр баар анал туочукаларга үөрэх тээбириннэрин: учуобунньук, тэтэрээт, уруучука, харандаас, оскуола форматын, атах таҥаһын, үрүсээк уо.д.а. атыылаһан туттарыахтарын сөп.

Атырдьах ыйын 11 күнүгэр аахсыйаны үлэ уонна социальнай сайдыы миниистирэ Елена Волкова өйөөтө: “Оҕолору оскуолаҕа тэрийиэххэ” – үүнэр көлүөнэ кэскилин туһугар хас биирдиибит тус кылаатын киллэрэригэр кыах биэрэр уонна оҕолорго Билии күнүгэр үөрүүнү бэлэхтиир аахсыйа", - диэн бэлиэтээн эттэ кини.

Үөрэх тээбириннэрин хомуйар туочукалар аадырыстара: «Бубль Гум» маҕаһыын, «УлуруМолл» ТЦ 2 этээс, Кальвица уул., 14/5; «Бубль Гум» маҕаһыын, Дзержинскэй уул., 71, 2 этээс.

