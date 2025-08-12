Бэнидиэнньиккэ, атырдьай ыйын 11 күнүгэр, СӨ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлин I солбуйааччы Дмитрий Садовников уонна ДьУоХХ уонна эниэргиэтикэ миниистирэ Вячеслав Емельянов Уус Алдан улууһугар сылдьан, сылааһынан хааччыйыы эбийиэктэрин бэрэбиэркэлээтилэр.Бороҕоҥҥо тутулла турар “Запад-2” хочуолунайы көрдүлэр-иһиттилэр: тутуу 63 бырыһыан бэлэм, үлэ кыраапыгынан баран иһэр.
Саҥа 24 МВт кыамталаах хочуолунай үлэҕэ киирдэҕинэ, ыарахан сыаналаах ньиэп уматык оннугар чоҕунан оттуллар буолуоҕа. Ол, биллэн турар, ититии иһин ороскуоту кыччатыаҕа.
Ону тэҥэ Уус Алдан Майаҕас нэһилиэгэр “Юпитер” ХЭУо үлэлэтэр “Кун” хочуолунайыгар сырыттылар. Үлэ хаамыыта көрдөрбүтүнэн, тэрилтэ ДьУоХХ иннигэр иэстээҕэ билиннэ. Онон кэлэр оттук сезонугар кыһалҕа турбатын туһугар олохтоох дьаһалта уонна ДьУоХХ икки ардыгар хочуолунайы арыандалаһыы туһунан дуогабар түһэрсиллиэхтээҕэ быһаарылынна.
Дмитрий Садовников үлэ туолан иһиитин болдьоҕун күүскэ хонтуруоллуур наадатын бэлиэтээн эттэ.
Хаартыска: СӨ Ил Дархан уонна Бырабыыталыстыба пресс-сулууспата