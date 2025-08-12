Күүстээх ардахтар кэннэ, өрүстэргэ уу таһыма үрдээн, Дьааҥы Дулҕалаах, Сартаҥ уонна Адыаччы нэһилиэктэригэр ходуһалар ууга бардылар.
“Ордук намтал сиргэ турар оттуур ходуһалар эмсэҕэлээтилэр. Оттуур сирдэр ууга бараннар, оттоммут от туһатыттан хаалла”, – диэн Дьааҥы улууһун тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар эттилэр.
Тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын оҥорон таһаарааччыларга суһал миэрэлэри ыларга, ынах сүөһү туругун хонтуруоллуурга уонна тахсыбыт хоромньуну суоттаан, бэлэм буоларга сорудахтаабыттарын туһунан “Вести Верхоянья” суруйар.