  4. Өлүөнэ күргэтин тутууга паром үлэлээн саҕалаата

“ВИС” бөлөх иһитиннэрбитинэн, тутууга үлэлиир тиэхиньикэни уонна буурдуур оборудованиены Тамма уҥуор паром туоратыаҕа.

“Уҥа кытылга күргэни тутар 19 атах турурохтаах, онно анаан 341 сыбаайа буурданыахтаах. Паром сырыыта матырыйаалы, тиэхиньикэни тиэрдиини түргэтэтиэҕэ”, – дииллэр.

Билиҥҥитэ уҥа кытылга иккис бетон собуота мантаастанан бүтэн эрэр.

 Санатар буоллахха, хаҥас биэрэккэ ыытыллар үлэ хаамыытын Арассыыйа Тырааныспарга министиэристибэтин Билимин киинин дириэктэрэ Артур Романенко көрөн барбыта.

