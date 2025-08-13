“ВИС” бөлөх иһитиннэрбитинэн, тутууга үлэлиир тиэхиньикэни уонна буурдуур оборудованиены Тамма уҥуор паром туоратыаҕа.
“Уҥа кытылга күргэни тутар 19 атах турурохтаах, онно анаан 341 сыбаайа буурданыахтаах. Паром сырыыта матырыйаалы, тиэхиньикэни тиэрдиини түргэтэтиэҕэ”, – дииллэр.
Билиҥҥитэ уҥа кытылга иккис бетон собуота мантаастанан бүтэн эрэр.
Санатар буоллахха, хаҥас биэрэккэ ыытыллар үлэ хаамыытын Арассыыйа Тырааныспарга министиэристибэтин Билимин киинин дириэктэрэ Артур Романенко көрөн барбыта.
Хаартыска: “ВИС” бөлөх