Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бастакы бэрэсидьиэнин аатын сүгэр оскуола балаҕан ыйын 1 күнүттэн үөрэнээччилэригэр ааннарын тэлэччи аһыаҕа.
Саҥа 17 тыһ. кв. м иэннээх оскуола РФ Бэрэсидьиэнэ В.Путин көҕүлээбит “Үөрэхтээһин” национальнай бырайыагын салгыыр “Ыччат уонна оҕолор” бырайыак чэрчитинэн тутулунна.
Оскуола бастакы блогар начаалынай кылаастар, бибилэтиэкэ, салалта уонна үлэһиттэр үөрэнэр, үлэлиир хосторо баар буолуохтара. Иккискэ – 5–11-с кылаастар үөрэнэр, үлэ уруогун хосторо, үһүскэ – 500 миэстэлээх остолобуой, куукуна, мэдиссиинэ хоһо, аактабай уонна успорт саалалар, үҥкүү уонна драмкуруһуок устуудьуйалара уо.д.а.