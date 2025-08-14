Бу туһунан атырдьах ыйын 13 күнүгэр “Актуальное интервью” биэриигэ СӨ Быыһыыр сулууспатын пресс-сэкирэтээрэ Саргылана Ильина кэпсээтэ.
“Ойуурга муммут дьону көрдүүргэ БПЛА-ны күүскэ туһанабыт. Бу тэрил ордук аһаҕас, киэҥ сиргэ түүҥҥү өттүгэр быдан көдьүүстээх. Аҕыйах хонуктаахха биэс күнү супту муна сылдьыбыт киһини тепловизордаах БПЛА көмөтүнэн булбуппут”, – диэн кини кэпсиир.
Быыһыыр сулууспа үлэһитэ бэлиэтииринэн, быйыл ойуурга муммут дьон ахсаана былырыыҥҥытааҕар элбэх. Ол үчүгэй күн-дьыл туран биэрэн, дьон тыаҕа сир астыы, тэллэйдии тахсара үксээбититтэн буолуон сөп диэн кини сабаҕалыыр.
Быыһыыр сулууспа дааннайынан, быйыл 31 киһи сүппүтүттэн, хомойуох иһин, биэһэ өлбүт, оттон аҕыһа сураҕа суох сүппүттэринэн ааҕыллар. Ууга 21 киһи эмсэҕэлээбититтэн биэһэ суох буолбут, онтон алта киһи сураҕа суох сүппүтүнэн ааҕыллар.
“Ордук саастаах эбэтэр “деменциялаах” дьон мунар. Ону тэҥэ аһыы утаҕы испит булчуттар муналлар”, – диэн Саргылана Ильина бэлиэтиир.
Быыһааччылар тыаҕа барар дьон ыһыктаах, өйүөлээх сылдьалларыгар, айаннарын суолун, хаһан кэлэллэрин чугас дьонноругар этэллэригэр уонна барыахтаах сирдэрин каартатын эрдэттэн үөрэтэллэригэр, төлөпүөннэрин сэрээттииллэригэр сүбэлииллэр. Ону тэҥэ ойуурга ыраахтан көстөр бэлиэ таҥаһы кэтиллиэхтээҕин туһунан санаталлар.