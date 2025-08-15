Киир

  4. Уһун айан суолугар саҥа сылаас тохтобуллар туруохтара

2022 сыллаахтан “Арктика суоллара” тэрилтэ хотугу улуустарга айанныыр кыһыҥҥы суоллары сылаас пууннарынан хааччыйар. Билиҥҥитэ маннык аҕыс кэнтиэйнэр-дьиэ үлэлииригэр барытыгар буржуйка оһох, остуол, сытан сынньанан ылар нааралар бааллар.

Кыһыҥҥы өттүгэр ыраах айаҥҥа сылдьар дьоҥҥо ол-бу буолар түбэлтэтигэр абыраллаах.

Кэлэр кыстыкка тэрилтэ эбии үс маннык сылаас тохтобулу туруорар былааннааҕын туһунан тэрилтэ телеграм-канаалыгар суруйаллар. Саҥа сынньанар пууннартан иккитэ – Усуйаана улууһун “Яна” трассатын Кресты уонна Севернэй диэн сирдэригэр, оттон үһүс пуун “Арктика” кыһыҥҥы суолга , Саһыр Большой перевалыгар туруоруллуохтара.

WhatsApp Image 2025 08 13 at 09.31.17 1 1

Хаартыска: "Дороги Арктики"

