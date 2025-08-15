Саха геймдизайнера, “Архитектура реальности” хамаанда продюсера Геннадий Иванов саҥа көмпүүтэр оонньуутун таһаараары сылдьарын туһунан соцситимнэргэ суруйаллар.
“Хара Мыраан” диэн “хоррор” жанрдаах көмпүүтэр оонньуутугар Сахабыт сирин дэриэбинэлэрэ уонна Дьокуускай куорат көрдөрүллүөҕэ. Сюжет быһыытынан оонньуу кэрдиис кэмнэригэр саҥаттан саҥа сирдэр арыллыахтара.
Оонньууга тоҕо чуолаан Саха сирэ көрдөрүллэрий? Бу ыйытыыга оҥорон таһаарааччы “биһиги сайыҥҥы сыралҕаннаах күн ходуһаҕа оттууру, онтон балаҕан ыйын сөрүүн күнүгэр хортуоппуй хомуйары, таас дьиэ подъеһын бетонун сытын уонна саҥа буһан тахсыбыт итии килиэп сытын кытта тоһуттар тымныылаах -50 кыраадыска унтуу, кулгаахтаах бэргэһэ сылааһынан угуттуулларын эппитинэн-хааммытынан билэбит. Бу иэйиини, омукпут култууратын оонньооччуларбытыгар тиэрдэр санаалаахпыт” диэн хоруйдуур.