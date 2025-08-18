Киир

  4. «АЛРОСА-КЛАСС ОНЛАЙН» үөрэтиигэ сайаапкалары хомуйуу салҕанар

Убаастабыллаах 9-с кылаас үөрэнээччилэрэ уонна кинилэр төрөппүттэрэ!

📌 «АЛРОСА-класс онлайн» босхо тэйиччиттэн үөрэххэ сайаапкалары хомуйуу балаҕан ыйын 15 күнүгэр диэри уһатылынна

✅ «АЛРОСА-класс онлайн» бу аата:

  • ⁠ ⁠математикаҕа, физикаҕа, информатикаҕа, тэхиниичэскэй английскайга тэйиччиттэн үөрэтии
  • ⁠ ⁠эксээмэн сорудахтарын оҥорооччулары кытта СКЭҕэ бэлэмнэнии
  • ⁠ Арассыыйа/ аан дойду таһымнаах тэхиниичэскэй хайысхалаах куонкурустарга уонна кэмпириэнсийэлэргэ кыттыы ⁠(суол-иис ороскуота, олорор сирэ төлөнөр, оҕолору иджьэ сылдьаллар)

📍 «АЛРОСА-класс онлайн» киирэргэ наада:

* бу сыылканан сайаапканы толоруҥ: https://forms.yandex.ru/u/67bbc73a02848faae324f9cd/

* математика, физика уонна информатика ОГЭ-тын түмүктэрин, 9-с кылааһы бүтэрии туһунан аттестаккытын уонна портфолиоҕытын бу э.почтаҕа ыытаҕыт: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

* профильнай биридимиэттэргэ тургутугу толоруу: физика/информатика (ОГЭ туттарбатах буоллаххытына)

* видеоэссе устан ыытаҕыт: https://alrosa.vcv.ru/r/alrosa-klass 

* АЛРОСА FORCE үөрэнээччилэр эриэйтиннэригэр бэлиэтэнии: https://force.alrosa.ru

* профориентационнай тургутугу ааһыы https://ctr.profline.online/test/7387f66283f76de0377c543a741d0922

Сүүмэрдээһини ааһан баран дьарыгы көтүппэккэ сылдьыахха наада.

📍 Эбии информацияны АЛРОСА корпоративнай университетыттан ыйытыахха сөп: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

