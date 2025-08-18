Убаастабыллаах 9-с кылаас үөрэнээччилэрэ уонна кинилэр төрөппүттэрэ!
📌 «АЛРОСА-класс онлайн» босхо тэйиччиттэн үөрэххэ сайаапкалары хомуйуу балаҕан ыйын 15 күнүгэр диэри уһатылынна
✅ «АЛРОСА-класс онлайн» бу аата:
- математикаҕа, физикаҕа, информатикаҕа, тэхиниичэскэй английскайга тэйиччиттэн үөрэтии
- эксээмэн сорудахтарын оҥорооччулары кытта СКЭҕэ бэлэмнэнии
- Арассыыйа/ аан дойду таһымнаах тэхиниичэскэй хайысхалаах куонкурустарга уонна кэмпириэнсийэлэргэ кыттыы (суол-иис ороскуота, олорор сирэ төлөнөр, оҕолору иджьэ сылдьаллар)
📍 «АЛРОСА-класс онлайн» киирэргэ наада:
* бу сыылканан сайаапканы толоруҥ: https://forms.yandex.ru/u/67bbc73a02848faae324f9cd/
* математика, физика уонна информатика ОГЭ-тын түмүктэрин, 9-с кылааһы бүтэрии туһунан аттестаккытын уонна портфолиоҕытын бу э.почтаҕа ыытаҕыт: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
* профильнай биридимиэттэргэ тургутугу толоруу: физика/информатика (ОГЭ туттарбатах буоллаххытына)
* видеоэссе устан ыытаҕыт: https://alrosa.vcv.ru/r/alrosa-klass
* АЛРОСА FORCE үөрэнээччилэр эриэйтиннэригэр бэлиэтэнии: https://force.alrosa.ru
* профориентационнай тургутугу ааһыы https://ctr.profline.online/test/7387f66283f76de0377c543a741d0922
Сүүмэрдээһини ааһан баран дьарыгы көтүппэккэ сылдьыахха наада.
📍 Эбии информацияны АЛРОСА корпоративнай университетыттан ыйытыахха сөп: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.