АЛРОСА экологическай киинэ "Саха сирин тыыннаах алмаастара" паарканы тупсаран оҥоруу граныгар үлэлэри тутар.
Бырайыак муҥутуур суумата - 1 000 000 солк!
10 бастыҥ иһигэр киирбит үлэлэр харчынан наҕараадаланыахтара.
Кимнээх кыттыахтарын сөбүй?
* 18 саастарын туолбут Саха сирин олохтоохторо (биирдиилээн эбэтэр бөлөҕүнэн). Саастарын ситэ илик кыттааччылар, хамаандаларын кураатара 18-һын туолбут буоллаҕына, кыттыахтарын син.
* Саха сиригэр үлэлиир бэлиэтэммит юридическай сирэйдэр.
Үлэлэри 2025 сыл балаҕан ыйын 30 күнүгэр диэри э.почтаҕа ыытыаххытын сөп: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Түмүк сэтинньигэ тахсар.
Эспиэрдиир хамыыһыйа 10 бастыҥ үлэни талыаҕа, оттон кыайыылааҕы Экологическай киин ВКонтакте https://vk.com/ecologyalrosa официальнай сирэйигэр уопсастыбаннай куоластааһын быһаарыаҕа.
Куонкурус балаһыанньатын уонна сайаапка пуорматын бу сыылканан көрүҥ: https://vk.com/wall-212000369_580
Көхтөөх кыттыыны ыларгытыгар ыҥырабыт!