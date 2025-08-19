Киир

Киир

  4. "Саха сирин тыыннаах алмаастара" паарканы экологическай тупсаран оҥоруу граныгар куонкурус салҕанар

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

АЛРОСА экологическай киинэ "Саха сирин тыыннаах алмаастара" паарканы тупсаран оҥоруу граныгар үлэлэри тутар.



Бырайыак муҥутуур суумата - 1 000 000 солк!

10 бастыҥ иһигэр киирбит үлэлэр харчынан наҕараадаланыахтара.

Кимнээх кыттыахтарын сөбүй?

* 18 саастарын туолбут Саха сирин олохтоохторо (биирдиилээн эбэтэр бөлөҕүнэн). Саастарын ситэ илик кыттааччылар, хамаандаларын кураатара 18-һын туолбут буоллаҕына, кыттыахтарын син.
* Саха сиригэр үлэлиир бэлиэтэммит юридическай сирэйдэр.

Үлэлэри 2025 сыл балаҕан ыйын 30 күнүгэр диэри э.почтаҕа ыытыаххытын сөп: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Түмүк сэтинньигэ тахсар.

Эспиэрдиир хамыыһыйа 10 бастыҥ үлэни талыаҕа, оттон кыайыылааҕы Экологическай киин ВКонтакте https://vk.com/ecologyalrosa официальнай сирэйигэр уопсастыбаннай куоластааһын быһаарыаҕа.


Куонкурус балаһыанньатын уонна сайаапка пуорматын бу сыылканан көрүҥ: https://vk.com/wall-212000369_580

Көхтөөх кыттыыны ыларгытыгар ыҥырабыт!

