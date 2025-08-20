Саха сиригэр балаҕан ыйын 1 күнүттэн 700-тэн тахса оҕо уһуйаана уонна 600-тэн тахса оскуола ааннарын арыйыахтара.
Ол иһигэр Дьокуускайга 40-с №-дээх М.Е. Николаев аатынан саҥа оскуола үлэтин саҕалыаҕа. Бу туһунан үөрэх миниистирин бастакы солбуйааччы Ньургун Павлов кэпсээтэ.
“Саҥа үөрэх дьылыттан өрөспүүбүлүкэҕэ 718 оҕо уһуйаана, 628 оскуола, 42 орто анал үөрэх кыһата уонна 176 эбии үөрэхтээһин тэрилтэлэрэ ааннарын арыйыахтара. Ол иһигэр Дьокуускайга күүтүүлээх-кэтэһиилээх, өрөспүүбүлүкэҕэ саамай улахан, сабыс-саҥа оскуола – М.Е. Николаев аатынан 40-с №-дээх оскуола”, -- диэн Ньургун Павлов иһитиннэрдэ.
Маны таһынан, миниистири солбуйааччы бу үөрэх дьылыгар 11 земскэй учуутал тыа сирин оскуолаларыгар үлэлии баралларын эттэ. Үөрэх министиэристибэтин көҕүлээһининэн, эһиил земскэй учуутал бырагырааманан Саха сиригэр 34 квота көрүллүөҕэ, онтон 2027 сылга – 137.