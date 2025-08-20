Сахастат өрөспүүбүлүкэҕэ 2024 сыл бүтүүтэ төһө доруобуйа харыстабылын тэрилтэтэ, эмчит баарын таһаарда.
Онно ыйылларынан, 57 балыыһа тэрилтэтэ, 285 амбулатория-поликлиника тэрилтэлэрэ, ол иһигэр ФАП, 117 оҕо поликлиникалара, отделениелара (кэбиниэттэрэ) баар.
Суукка устата үлэлиир стационардарга 8513 куойка баар, олортон 24,3% — терапевтическай, 16,0% — хирургическай хайысхалаах, 6,4% — хат, бу төрүүрэ кэлбит, соторутааҕыта төрөөбүт дьахталларга аналлаах.
Саха сирин олохтоохторугар мэдиссиинэ көмөтүн 6005 быраас уонна 12797 орто мэдиссиинэ персоналын исписэлиистэрэ оҥорбуттар. Ортотунан 10 тыһ. олохтооххо 59,7 быраас уонна 127,1 орто медперсонал тиксэр.
Быраастартан 26,5% — терапевтар, 9,6% — педиатрдар, 9,1% — хирурдар. Орто медперсоналга 69,1% — медсиэстэрэлэр уонна бырааттар, 11,7% — биэлсэрдэр.
2024 сыл бүтүүтүгэр 10124,9 тыһ. төгүл быраастарга уонна стоматологтарга көрдөрүммүттэр. Симиэнэҕэ 31,2 тыһ. амбулаторнай-поликлиническай тэрилтэлэргэ сылдьыбыттар.
Хаартыска: Саина Титова/СИА.