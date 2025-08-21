Үөрэх үлэһиттэрин атырдьах ыйынааҕы мунньаҕын кэмигэр Ил Дархан Айсен Николаев оскуолаларга саҥа оптуобус күлүүстэрин туттарда.
«Бүгүҥҥү бэлиэ күҥҥэ кэлбит 13 оптуобуһу оскуола, колледж дириэктэрдэригэр туттарабыт. Дойду бэрэсидьиэнин көмөтүнэн быйыл 40 оптуобуһу туттубут, эһиил былаан быһыытынан — 47.
Бу көннөрү тырааныспары эрэ тутуу буолбатах, оскуолалар тэтимнэрин түргэтэтии буолар. Үөрэнээччилэр, устудьуоннар, преподавателлэр өрөспүүбүлүкэ устун сырыылара тэтимириэҕэ, улуустар икки ардыларыгар, улуус иһигэр даҕаны сылдьыахтара. Араас быыстапкаларга, куонкурустарга кыттыахтара, бу уопсай үөрэх хаачыстыбата тупсарыгар көмөлөһүөҕэ. Инникитин даҕаны бу бырагырааманы салҕыахпыт. Оптуобустар уһуннук, эрэллээхтик сулууспалыылларыгар баҕарабын», — диэн Ил Дархан эттэ.
Манна даҕатан эттэххэ, оскуолаларга оптуобустары 2016 сылтан биэрэллэр. Саха сиригэр бу сыллар тухары 547 тырааныспар кэллэ (2016 с. — 46, 2017 с.- 38, 2018 с.- 93, 2019 с. -47, 2020 с. — 70, 2021 с. — 82, 2022 с. — 67, 2023 с. — 44, 2024 с. — 20, 2025 с. -40). Бу федеральнай Бырабыыталыстыбаттан улахан көмө диэн бэлиэтииллэр.
Быйыл хотугу усулуобуйаҕа сөп түбэһэр 40 оптуобус көрүллүбүт. Ол иһигэр 10 оптуобус ПАЗ 32053-70, 18 оптуобус ГАЗ-322171, 10 оптуобус ГАЗ-А66R33 уонна 2 КАВ3 4338-А5 мааркалаах.