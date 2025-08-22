"Киһи киһитинэн кэрэ" диэн этии бу атырдьах ыйын 23 күнүгэр 75 сааһын туолар саха биир чулуу киһитигэр Ермолай Еремеевич Скрябиҥҥа анаммыт курдук. Кинини билбитим ыраатта, ордук Покровскайга ыал тэлгэһэтин, бөһүөлэк иһигэр үүммүт оту оттоон сүөһү иитэн, оҕолорун атаҕар туруорбут, үөрэхтээбит устуоруйата сөхтөрбүтэ. Итинник саха төрүт дьарыгын бэриниилээхтик туруулаһыы кини норуотун дьиҥнээх улахан патриота буоларын көрдөрөр.
Ермолай Еремеевич кырдьыгы аһаҕастык туруулаһар, кириитикэлиирин эмиэ кистээбэккэ этэр. Итиннэ кини кытаанах хараахтара хатарылларыгар аҕатын, Берлиҥҥэ тиийэ сэриилэспит уордьаннаах кавалерист Скрябин Еремей Михайлович, ийэтэ, учуутал, Григорьева Матрена Михайловна иитиилэрэ, төрүттэрин үтүө хааннара улахан оруоллаахтара чахчы. Бэйэтэ этэрин курдук, “ытыллыбыт ох курдук көнөтүк олорботох киһибин эрээри, харыс хаалан, сүөм түһэн улаханнык кыбыстарым, кэриэлийэрим суох курдук”.
Кини, үйэтин тухары боростуой тыа үлэһит киһитэ, билигин өрөспүүбүлүкэҕэ дьоҥҥо биллэр көхтөөх позициялаах уопсастыбанньык быһыытынан биллэрэ -- улахан ситиһии. Ермолай Еремеевич норуотун, өрөспүүбүлүкэтин бэриниилээх, эрэллээх көмүскээччитэ буоларын таба көрөн, биллиилээх судаарыстыбаннай диэйэтэлбит Зоя Афанасьевна Корнилова Госдумаҕа турарыгар итэҕэллээх киһитинэн ылбыта.
Кини актыыбынай уопсастыбаннай кэрэспэдьиэн, өр сыллар усталарыгар улуу, өрөспүүбүлүкэ хаһыаттарыгар элбэх сытыы матырыйааллары, ыччаты олоххо, патриоттуу тыыҥҥа иитэр ис хоһооннох суруйуулары таһааран кэллэ. Араадьыйаҕа, тэлэбиидэнньэҕэ биэриилэри көтүппэккэ көрөр, кэпсэтиллэр тиэмэҕэ хайаан да санаатын кимтэн да толлубакка аһаҕастык этэрин бэйэҕит истибит буолуохтааххыт. 2018 с. СӨ Суруналыыстарын сойууһун “Бастыҥ общественнай корреспондент” уонна 2019 с. «Бастыҥ ирдьит» аатын ылбыта. Норуот билиниитэ мээнэҕэ кэлбэт.
Төрөөбүт улууһун улуу дьонун үйэтитиигэ кини чахчы элбэҕи оҥорбута. Бырааттыы Ксенофонтовтары, “саха маршала” диэн ааттыыр С.Михайловы уо.д.а. ааттарын үйэтитиигэ күүскэ үлэлэспитэ. Ол курдук, 2023 с. Гаврил Ксенофонтов аатын үйэтитиигэ кылаатын иһин Ил Түмэн вице-спикерин махталын ылбыта. Кини үтүө дьыалаларын элбэҕи ааттыахха сөп. Дьонугар-сэргэтигэр үтүөлэрин, улууһун, нэһилиэгин ааттата сылдьарын иһин төрөөбүт нэһилиэгин Бочуоттаах гражданинын аатын иҥэрбиттэрэ.
Өссө төгүл, Ермолай Еремеевич, дьоһун сааһыҥ улахан үбүлүөйүнэн! Бөҕө доруобуйаны, актыыбынай позицияҥ, суруйар бөрүөҥ өрүү сытыы буоллун, дьолу-соргуну баҕарабын!
Владимир Степанов.