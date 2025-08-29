Киир

  4. Үөһээ Бүлүү Хомустааҕар саҥа искибиэр арылынна

“Куорат тупсаҕай эйгэтин оҥоруу” бырагырааманан номнуо иккис тутуллубут эбийиэгинэн буолла. Саҥа искибиэр Руф Кардашевскай уулуссатын 2/1-гэр баар, нэһилиэк хабыллар хайа ортотугар турар дьон сөбүлээн дьаарбайар кэрэ-бэлиэ миэстэтинэн буолла.

 

Искибиэргэ дьон сынньанарыгар зоналар, оҕо оонньуур былаһааккалара, усупорт зоната уонна хачыаллар бааллар – киһи таптаабытынан дьарыктанар. Бурдук киистэтигэр маарынныыр фонарьдар, аалай кыһыл фоҥҥа саһархай элэмиэннэр – архитектура аччыгый форматын дизайна уонна уулусса миэьэлэ сэлиэнньэ соҕуруу өттүгэр турар бастакы искибиэри кытары бэйэ-бэйэлэрин кытары ситэрсэллэр. Сүрүн идеята – Нам нэһилиэгин сүрүн дьарыктарын уонна экэниэмикэлэрин салааларын көрдөрүү буолар.

Homustah VV 1

Homustah VV 2

Homustah VV 2

Homustah VV 3

