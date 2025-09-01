Балаҕан ыйын 1 күнүттэн Арассыыйаҕа бобуулаах ситимҥэ тахсар угуйук төрдүттэн бобулунна. Саҥа сокуону кэспит дьон 500 000 солкуобайга тиийэ ыстарааптаныахтарын сөп.
72-с №-дээх ФС быһыытынан, ити, чуолаан, Арассыыйаҕа экстремистии тэрилтэнэн билиниллэн бобуллубут “Мета” хампаанньа “Инстаграмыгар” уонна “Фейсбугар” сыһыаннаах. Балаҕан ыйын 1 күнүттэн саҥа сокуон күүһүгэр киирдэҕинэ, биирдиилээн киһи эбэтэр блогер, бэл, хас да сыл анараа өттүгэр таһаарбыт угуйугун иһин ыстарааптаныан сөп. Эбэн эттэххэ, киһи бобуулаах ситимҥэ хайа эрэ атын киһи эбэтэр тэрилтэ таһаарбыт угуйугун “репостаабыт” да буоллаҕына миэрэҕэ тардыллыаҕа.
Ким, хас солкуобайга ыстарааптаныан сөбүй?
– Биирдиилээн дьон (ол иһигэр бэйэ дьарыктаахтар) – 2000—2500 солк.;
– урбаанньыттар уонна дуоһунастаах дьон – 4000—20 000 солк.;
– тэрилтэлэр (юр. сирэйдэр) – 100 000—500 000 солк.
Сэмэҕэ-миэрэҕэ угуйугу сакаастаабыт да, ону дьон көрүүтүгэр таһаарбыт да киһи тиксиэҕэ.
Ити сокуон хайдах үлэлиирий? Холобур, Дьулус Иванов маҕаһыынтан сүөгэй атыылаһар. Олус астынар, наһаа минньигэс эбит дии саныыр. Ол туһунан бобуулаах ситимҥэ “Алаас аматана” диэн олус үчүгэй сүөгэй баар эбит, маннык маҕаһыынтан ыллым, эһиги эмиэ атыылаһан амсайыҥ” диэн сөп. Ити иһин кини эппиэккэ тардыллар. Эбэтэр Дьөгүөр Сиидэрэп Дьокуускайга кэлэн ханнык эрэ чааһынай килииньикэҕэ кэлэн эмтэнэн, онтон олус абыранан баран, ол туһунан дьоҥҥо сүбэлээн суруйуо, “сылдьыҥ, эмтэниҥ” диэн ыҥырыа. Ыстарааптаннаҕа – ол.