Саха “Elements of Dust” пост-рок-бөлөҕө Монголиянан, Кытайынан, Соҕуруу Кэриэйэнэн уонна Япониянан гостуруолга аттанан эрэр. Интэриэһинэйэ диэн, пост-рок жанрга бөлөх кыттыылаахтара ыллаабаттар, муусукаҕа эрэ оонньууллар.
Пост-рок төһө да көннөрү рок курдук сүүһүнэн мөлүйүөн киһини умсугуппатар, мэлдьи уларыйбат, биир кэм элбээн да кэлбэт, аҕыйаан да хаалбат эрэллээх истээччилэрдээх. Кини дьону ырыатынан-тойугунан, судургутук эттэххэ вокалынан буолбакка, үстүрүмүөн тыаһыыр уратытынан, муусука настарыанньатыгар болҕомто уурулларынан умсугутар. Аны, кини истээччилэргэ биһирэнэр буолуон сөптөөх биир суола – пост-рогу киһи тугунан эмэ дьарыктанар кэмигэр доҕуһуол быһыытынан истиэн сөп.
Бөлөх менеджэрэ Светлана Слепцова этэринэн, “Elements of Dust” былырыын Монголияҕа буолбут “Playtime Festival” бэстибээлгэ кыттыбыт, онно кинилэри Итгель Фрост диэн тур-менеджер бэлиэтии көрбүт. Фрост аан дойдуга рок-бөлөхтөр айаннарын тэрийэр идэлээх эбит, онон айан ороскуотун барытын бэйэтэ уйунар.
Бөлөх кыттыылаахтара Монголияҕа балаҕан ыйын 4 күнүгэр айанныахтаахтар. Балаҕан ыйын 6 күнүгэр билигин Арассыыйа уонна СНГ дойдуларынан кэнсиэрдии сылдьар, ол күн Улан-Удэ куоракка тиийиэхтээх “Kuturar” диэн эмиэ саха рок-бөлөҕүн кытта бииргэ кэнсиэрдиэхтээхтэр. Даҕатан эттэххэ, “Kuturar” бу күннэргэ аангылыйа рок-бөлөҕүн кытта бииргэ айанныы сылдьар. “Elements of Dust” Улан-Боторга балаҕан ыйын 12 күнүгэр кэнсиэрдиир. Ол кэннэ Кытай нөҥүө Сеулга тахсан, балаҕан ыйын 23-23 күннэригэр икки кэнсиэри көрдөрүөхтээх. Онтон дьоппуоннааҕы фанаттарыгар анаан хаста да оонньуо: Кобеҕа – балаҕан ыйын 26 күнүгэр, Осакаҕа – балаҕан ыйын 27 күнүгэр, Нагояҕа – балаҕан ыйын 29 күнүгэр, Токиоҕа – алтынньы 3 күнүгэр.
Светлана Слепцова этэринэн, бу күннэргэ бөлөх аны 2026 сыллаахха Дьобуруопа дойдуларынан айана толкуйдана сылдьар. Дьон итинник кэнсиэри олус сэргиир эбит.
Ыспыраапка:
“Elements of Dust” – саха пост-рок-бөлөҕө. 2015 сыл бүтүүтүгэр Дьокуускай куоракка тэриллибитэ. Бөлөх түөрт киһилээх: гитара/тыас-уус режиссера/продюсер/вокалист – Мичил Мекумянов, бас-гитара – Бэргэн Кривошапкин, барабаанньыт – Артур Багарысов, ритм-гитара/вокалист – Эрчим Егоров.