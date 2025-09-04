Абый – уустук суоллаах-иистээх хотугу улуус биир саамай кырыы нэһилиэгэ, Дьокуускай куораттан 1700 килэмиэтирдээх сиргэ турар. Онно баара-суоҕа 500-чэ киһи олорор. Онон бөһүөлэк олоҕо-дьаһаҕа биир тэрилтэ – тэхиньиичэскэй билим дуоктара А.Е. Слепцов аатынан Абый орто оскуолатын – тула эргийэр. Оскуола аҥаардас үөрэх өҥөтүн биэрэр тэрилтэ эрэ буолбатах. Бу – култуура уонна бөһүөлэк уопсастыбаннай олоҕун туллар тутааҕа.
Улахан куораттартан уонна сайдыылаах инфраструктураттан ыраах олорор буоллаххына, үөрэх тэрилтэтин суолтата хас эмэ бүк улаатар. Кини олохтоох дьону түмэрин, сомоҕолуурун, кинилэргэ араас тэрээһини ыытарын уонна оҕолору сайыннарарын таһынан, бүтүн нэһилиэк дьонун сайдыытыгар кырата суох кылаатын киллэрэр. А.Е. Слепцов аатынан Абый орто оскуолата билигин көннөрү үөрэтэр эрэ тэрилтэ буолбатах, кини социальнай суолталаах бүтүн институт буолан, көлүөнэлэри ситимниир, улуус култуурунай үгэстэрин өйүүр.
Оҕолорго эрэ анаммыт бэлэх буолбатах
Алта сыл анараа өттүгэр кыра бөһүөлэккэ элбэх сыл кэтэһиннэрбит улахан суолталаах бэлиэ түгэн буолбута. 2019 сыллаахха олунньу 27 күнүгэр А.Е. Слепцов аатынан орто оскуола саҥа дьиэтин үөрүүлээхтик арыйбыттара. Ити бэлиэ түгэн АЛРОСА көмөтүнэн олоххо киирэн, бар дьону, оҕолору үөрдүбүтэ. Ол курдук, АЛРОСА эбийиэк тутулларыгар пуонда нөҥүө 332 мөлүйүөн солкуобайы биэрбитэ. Онтон 9 мөлүйүөнтэн тахса солкуобайа оскуола тиэргэнин тупсаҕай гына оҥорорго туттуллубута.
Ити барыта үөрэх кыһата төрүттэммитин 105 сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйүгэр сөп түбэһэн, чахчы дьоһун бэлэх буолбута.
– Биһиги оҕолорбут урут хас да дьиэнэн, араас куорпустарынан үөрэнэ олорбуттара. “Сотору кэминэн икки этээстээх саҥа таас дьиэҕэ киириэхпит” диэн ыраламмат даҕаны этилэр, – диэн дириэктэр Раиса Владимировна Бережнова кэпсиир. – Айылҕабыт тыйыһа бэрт буолан, тутуу кэмигэр түмүктэниэ суоҕа диэн ытырыктата, саарбахтыы саныырбыт эрээри, олохтоох дьон оҕолоро үчүгэй усулуобуйаҕа үөрэниэхтэрин ис сүрэхтэриттэн баҕарар буоланнар, барытын кыайдыбыт. Төһө эмэ суолбут-ииспит суоҕун, онон тутуу матырыйаала кэлэрэ уустугун үрдүнэн, нэһилиэнньэбит түмсүүлээҕин көрдөрдө. Холобур, 2017 сыллаахха Абый улууһугар хас да күн халыҥ хаар түһэн, суол-иис уонна тутуу бара турар сирэ барыта хаарга көмүллүбүтэ. Ону ыраастыырга бэйэбит дьоммут көмөлөспүттэрэ.
Билигин биһиги 90 миэстэлээх аныгы таас дьиэҕэ киирэн олоробут. Туспа успуордунан дьарыктанар, дьоро тэрээһини-мунньаҕы ыытар саалалардаахпыт, остолобуойдаахпыт, үөрэхпит миэбэлэ – барыта саҥа. Аны туран, омук тылларын үөрэтэр лингафоннай оборудование, физикаҕа уонна химияҕа лабаратыарыйа үлэтин-сорудаҕын оҥорорго туттуллар анал кырааннар кэлбиттэрэ.
Бастакы этээскэ вестибюль, тас таҥаһы сыгынньахтанар сир, алын сүһүөх кылаастар үөрэнэр кэбиниэттэрэ, учууталлар, дьаһалта үлэлиир хосторо бааллар. Остолобуойбут сүрүн куорпуһу кытта көрүдүөрүнэн силбэһэр туспа дьиэҕэ турар. Оттон иккис этээскэ информатика, биология кэбиниэттэрэ, лабаратыарыйалар, бибилэтиэкэ уонна мунньахтыыр саала бааллар.
Киэҥ-куоҥ мунньахтыыр, тэрээһин ыытар саалабытыгар аныгы оборудование уонна олорорго табыгастаах сымнаҕас сидиэнньэлэр кэлэн турбуттара. Ону тэҥэ мууска үстүрүмүөннэрэ атыылаһыллан, билигин оҕолор муусуканан толору дьарыктанар кыахтаахтар.
Оскуолабыт тиэргэнигэр оҥоһуу газоннаах успуорт былаһаакката баарын, СӨ Үүнэр көлүөнэ тус сыаллаах пуондата уонна АЛРОСА алмаастаах хампаанньа бэлэхтээбиттэрэ. Онон успуорт чааһыгар кыахпыт улаатта, – диэн Раиса Владимировна сэһэргиир.
Даҕатан эттэххэ, билигин оскуолаҕа туспа көмпүүтэр кылааһа диэн баар эрээри, интэриниэт тэтимэ олус бытаан буолан, оҕолор ону толору туһанар кыахтара суох. Онон оскуола салалтата “өтөр ол да кыһалҕа быһаарыллыа” диэн эрэнэр.
Оскуола саҥа дьиэтин икки сыл устата туппуттара. Кини аныгы ирдэбилгэ барытыгар толору эппиэттиир.
– Түгэни туһанан, Үүнэр көлүөнэ тус сыаллаах пуондатыгар уонна АЛРОСА хампаанньаҕа улахан өйөбүллэрин иһин махтанабыт. Бэлиэтээн эттэххэ, үөрэх тиһигэр уларыйыы баран, оскуола дьиэтигэр өссө оҕо уһуйаана баар буолбута. Онон күн бүгүн оскуолаҕа 58 оҕо үөрэнэр буоллаҕына, уһуйааҥҥа 20 кырачаан сылдьар, – диэн дириэктэр этэр.
Идэни талыы
Саҥа дьиэҕэ киирбит дьон билигин икки бүк кыһамньылаахтык үөрэнэллэр, иитэр-үөрэтэр да үлэ ол сиэринэн ыытыллар. Дириэктэри үөрэх чааһыгар солбуйааччы, саабыс Любовь Ивановна Черемкина кэпсээбитинэн, үөрэх хаамыыта бары федеральнай ыстандаарка толору эппиэттиир.
– Үрдүкү кылаастарга идэни талыы боппуруоһа күүскэ турар. Биһиги оскуолабыт үрдүкү кылаас оҕолорун анал хайысхаларынан арааран үөрэтэр буолбута үһүс сыла буолла. Онон оҕолор кэлин туох идэлээх үлэһит буолуохтарын, ханнык үөрэххэ туттарсыахтарын эрдэтэн быһаарынан, кэккэ биридимиэттэри дириҥэтэн үөрэтэллэр. Ол курдук, гуманитарнай, социальнай-экэнэмиичэскэй уонна технологическай хайысхалар бааллар. Ону таларга саамай сүрүнэ оҕо баҕата уонна интэриэһэ учуоттаныахтаах. Ол да иһин оҕолорбутугар мэлдьи “чахчы сөбүлүүр эйгэҕитин талыҥ” диэн сүбэлиибит. Өскөтүн оҕо кинигэни сөбүлээн ааҕар эбэтэр химия уруогар эспэримиэнниирин ордорор буоллаҕына, идэтин онон сирдэтэн талыан сөп. Оскуолабытыгар уопуттаах учууталлар үлэлииллэр, кинилэр оҕо интэриэһин учуоттаан сайыннарарга үлэлэһэллэр.
Улахан кылаастарбыт хайысхаларынан үөрэнэр буоланнар, кэлиҥҥи идэлэригэр суолталаах буолуохтаах биридимиэттэргэ болҕомтолорун туһаайаллар. Оттон итинник ньыма кэлин оҕо СКЭ-тин ситиһиилээхтик туттарарыгар уонна үөрэххэ туттарсарыгар төһүү буолар, – диэн саабыс бигэтик эрэнэр.
– Итини таһынан, биһиги оскуолабытыгар психолого-педогогическай хайысхалаах кылаас үлэлээбитэ үһүс сыла буолла. Онно үрдүкү кылаас оҕолоро сүрүн үөрэхтэрин таһынан педагогика уонна психология төрүттэрин үөрэтэллэр. Онно ылбыт билиилэрин уһуйаан оҕолорун уонна алын сүһүөх кылас үөрэнээччилэрин кытта бииргэ үлэлээн, кинилэргэ баһаатайдаан, волонтердаан быраактыкаҕа туһаналлар.
Былырыыҥҥыттан ыла Саха сиринээҕи педагогика колледжын кытта ыкса үлэлэһэбит. Намнааҕы педагогика колледжын кытта сөбүлэҥ түһэрсибиппит. Кинилэр биһиэхэ мэтиэдьикэ матырыйаалларынан көмөлөһөллөр, сүбэлииллэр-амалыыллар, – диир Любовь Ивановна.
“Педагогика олус интэриэһинэй эбит!”
Күн бүгүн Юрий Слепцов – ХИФУ устуоруйаҕа факультетын бастакы кууруһун устудьуона, айыах-тутуох, дойдутун уонна кини устуоруйатын туһунан элбэҕи билиэн баҕалаах эдэр киһи. Кини быйыл СКЭ-тин ситиһиилээтик туттаран баран, олоҕун өссө биир саҥа балаһатын арыйда. Уонна саамай сүрүнэ – кини булгуччу төрөөбүт-үөскээбит Абыйыгар эргиллэн кэлэн, үйэлээх билиини үүнэр ыччакка иҥэрэр, иитэр-үөрэтэр баҕалаах.
– Бөһүөлэкпитигэр саҥа таас оскуола тутуллан киирэрин саҕана мин алтыс кылааска үөрэнэ сылдьарым. Үөрүүбүт муҥура суох этэ. Бастаан үөрэх дьыла саҕаланыан иннинэ саҥа оскуоланы көрдөрө илдьэ бара сылдьыбыттара. Ол кэннэ бары көхтөөхтүк үлэҕэ киириэхтээх дьиэбитин тиийэн сууйбуппут-соппуппут. Саҥа оскуолабыт тутуллуон иннинэ бары араас сиринэн арахсан үөрэнэрбит. Ол иһин бастакы уруок кэннэ туспа турар остолобуойга сүүрэрбит, онтон физкультура уруогар успуорт саалатыгар барарбыт, ол кэннэ төттөрү үөрэнэр сирбитигэр ыстанарбыт. Онтон таас оскуола тутар буолбуттарын истэн баран, мин “аны биһиги оскуолабытын үөрэнэн бүтэриэхпитигэр диэри тутан бүтэрэллэрэ дуу, суоҕа дуу?” диэн долгуйбутум, – диэн билигин Юрий күлэ-үөрэ кэпсиир.
Юрий кэпсииринэн, кини саҥа оскуолаҕа киирэн баран, аан бастаан информатика кэбиниэтин, киэҥ-куоҥ мунньахтыыр уонна успуордунан дьарыктанар саалалары көрөн сөхпүт. Ону таһынан, сырдык, ыраас кылаастартан, кыраантан тохтообокко кэлэр ууттан уонна, биллэн турар, дьиэ иһигэр баар сылаас чэпчэтинэр сиртэн астыммыт.
– Саҥа оскуолаҕа көһөн киирэн баран, мин көхтөөх олоҕум дьэ саҕаламмыта. Хайдах эрэ саҥа дьиэҕэ киирэн баран, айыах-тутуох, тугу эрэ гыныах санаам кэлбитэ, барытын сиппит уонна ситиспит киһи диэн санааламмытым. Тэрээһиҥҥэ барытыгар кыттарым, оскуола лиидэрэ этим. Даҕатан этэххэ, биһиги, бэл, улуус үрдүнэн бэйэни салайыныыны киллэрбиппит, онно атын оскуола лиидэрдэрэ эмиэ кыттыспыттара. Сүрүн сорукпут биир этэ – оскуола оҕолорун көҕүн уһугуннарыы уонна уруок таһынааҕы эбии дьарыгы интэриэһинэй оҥоруу. Учууталлары кытта араас үбүлүөйдэргэ анаммыт аахсыйалары тэрийэрбит. Холобур, оскуолабыт 110 сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтиир сылбытыгар “Оскуолаҕа 110 үтүө дьыала” аахсыйаны ыыппыппыт. Оттон быйыл – “Кыайыы 80 сылынан – 80 кыайыыны”.
Юрий – психолого-педогогическай кылааһы бүтэрбит үөрэнээччи. Ол да иһин кини үлэһит буолуохтаах идэтин саарбахтаабакка талбыт.
– Биһиэхэ араас уйулҕа тургутуктарын ыыталлара, уйулҕа үөрэҕин уонна педогогиканы кытта билиһиннэрэллэрэ. Олус интэриэһинэй буолара. Оннук уруоктарга оҕолору кытта хайдах кэпсэтэр ордугун, кинилэр интэриэстэрин хайдах тардыахха сөбүн туһунан кэпсииллэрэ. Ону таһынан, быраактыкабыт кэмигэр алын сүһүөх кылаас үөрэнээччилэригэр баһаатай быһыытынан үлэлиирбит. Мин санаабар, оҕо олоҕу көрүүтүгэр, тутуһар бириинсиптэригэр саамай улахан сабыдыалы учуутал оҥорор. Биллэн турар, төрөппүттэр эмиэ дьайаллар эрээри, ону социализация бастакы түһүмэҕэ диэххэ сөбө буолуо.
Биһиги учууталларбыт бэйэлэрин холобурдарынан киһи хаһан баҕарар сайдар кыахтааҕын уонна сайда сатыахтааҕын көрдөрбүттэрэ. Кинилэр идэтийии араас куонкурустарыгар мэлдьи кытталлара, дойду таһымнаах күрэстэргэ элбэхтик кыайан кэлбиттэрэ. Биллэн турар, биһиги бары кинилэринэн киэн туттабыт. Учууталларбыт биһигини, үөрэнээччилэрин, мэлдьи өйүүллэрэ, – диир кини.
Быйыл устудьуон аатын сүкпүт эдэр киһи олоҕун суолун дьэҥкэтик көрөр. Онтон Юрий ол суола төрөөбүт-үөскээбит бөһүөлэгин уонна үөрэммит оскуолатын кытта быһаччы ситимнээх.
– Арктика улуустарын демография кыһалҕата ордук күүскэ таарыйбытын илэ көрө сылдьабын. Дьон үчүгэй, табыгастаах олоҕу көрдөөн көһөн барар. Оттон ити балаһыанньаны биһигини буолбатах буоллаҕына, ким тиийэн көннөрүөй? Ким биһиги төрөөбүт түөлбэбит олоҕун сайыннарыай? Ол иһин мин үөрэхпин бүтэрэн баран дойдубар төннөн устуоруйа учууталынан үлэлиэм, олохпут интэриэһинэй буоларын туһугар кыһаллыам диэн бэркэ билэбин, – диэн Юрий санаатын үллэһиннэ.
Агро-оскуола – олох оскуолата, төрөөбүт сиргэ таптал
Кырдьык, Абый орто оскуолата Уһук Хотугу сиргэ педогогическай каадырынан 100 бырыһыан хааччыллан олорорунан астыныан астынар. Буолаары буолан, ол барыта бэйэрин выпускниктара.
Биһиги Анна Николаевна Чирковаттан выпускниктар бэйэлэрэ үөрэммит оскуолаларыгар тоҕо, хайдах эргиллэн кэлэллэрин, ол туох кистэлэҥнээҕин туһунан сурастыбыт.
– Билэргит эбитэ дуу, биһиги оскуолабыт 110-тан тахса саастаах кырдьаҕас үөрэх кыһата. Онон ити кырата суох кэм иһигэр араас олоҕурбут үгэстэр баар буоллулар. Онтон биирдэрэ – күүстээх патриоттуу иитии үгэс. Кэлиҥҥи сылларга ити дойду бүттүүн үрдүнэн баар көстүү юуолла. Алын сүһүөх кылаастарбыт “Орлята России” бырагырааманан үөрэнэллэр, ону өссө уһуйааммытыгар киллэрэр былааннаахпыт.
Оттон саамай сүрүнэ, арааһа, биһиги оскуолабыт үлэни таптыырга үөрэтэрэ буолар. Өй үлэтэ буоллун, күүс үлэтэ буоллун. Оскуолабыт – агро-оскуола. Ол иһин үлэнэн төрөөбүт дойдуга, өрөспүүбүлүкэҕэ таптал иитиллэн тахсар. Үөрэнээччилэрбит тыа хаһаайыстыбатын сүрүн идэлэрин билсэллэр, дьиҥ олохтоох балаһыанньаҕа дьарыктаналлар.
Оскуола бэйэтин иһинэн кэтэх хаһаайыстыбалаах, оҕуруот сирдээх. Учууталларбыт, үлэһиттэрбит уонна үөрэнээччилэрбит онно кыһын да, сайын да тэҥҥэ үлэлиллэр. Барыта 15 ынахтаахпыт, онтон алтата ыанар. Эбиитин биир дьоҕус үөр (төбөлөөҕүнэн сэттэ) сылгылаахпыт. Онтуларбытыгар сайынын тутуспутунан оттуубут.
Аны, оскуолабыт иһинэн бэкээринэлээхпит. Онно нэдиэлэҕэ үстэ дьон сайаапкатынан хас да суол килиэби астыыбыт: сэлиэһинэй, үүттээх, уотурбалаах, сиэмэлээх. Оҕолор эмиэ бурдук аһы астыыллар.
Сайынын “Фермер” диэн лааҕыр үлэлиир. Оҕуруоттаахпыт, хортуоппуй үүннэрэбит. Уолаттар сылгыларын көрөллөр, кыһын да, сайын да балыктыыллар, туһах иитэллэр. Уопсайынан, олох-дьаһах уонна төрүт үгэс чааһыгар оҕолорбут бэрт сыстаҕастар, үөрүйэхтэр, – диэн Анна Николаевна кэпсээтэ.
Үгэс саҥа суолунан байар
Тэрийээччи-педагог, физкультура учуутала Владимир Дохунаев үөһэ ахтыллыбыт тыллары толору бигэргэтэр. Кини ХИФУ Физкультураҕа уонна успуорка институтун бүтэрэн баран, бастаан утаа араас үөрэх кыһаларыгар үлэлээн көрбүт да, кини үөҕи-билиини ылбыт сирин кытта биир даҕаны тэҥнэспэтэх. Владимир Степанович төрөөбүт Аабыйын оскуолатыгар аҥаардас билиини эрэ ылбыт киһи буолбатах. Кини онно лиичинэс быһыытынан иитиллэн тахсыбыт. Онон 2019 сыллаахха саҥа тутуллубут таас оскуола дьиэтин үөрэнээччи быһыытынан буолбакка, учууталларыгар кэллиэгэ быһыытынан атыллаан киирбит.
Владимир Степанович оскуолаҕа үөрэнэ да сылдьар бэрт көхтөөх, айар-тутар дьоҕурдаах үөрэнээччи этэ. Онон тэрийээччи-педагог дуоһунаһын ыарырҕаппатах. Оскуолаҕа үлэлээн истэҕин аайы урут учууталлара кинини уһуйбут үөрэхтэрэ туох суолталаахтарын өйдүүрэ күүһүрэн испит. Ол иһин ол туһалаах иитии төрүттэрин аныгы ньыманы кытта дьүөрэлээн, саҥаны киллэрэн барбыт. Кэлин билбитэ, урукку үгэстэр саҥалыы тыыннанан өссө да бааллар эбит.
– Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан ыллыырым, араас тэрээһиҥҥэ да кыттарым. Онон сынаарыйы сатаан суруйабын, тамадалыахпын да сөп. Урут учууталларбыт хас биирдии үөрэнээччи ис кыаҕын арыйарга күүскэ үлэлииллэрэ. Мин билигин эмиэ оннук бириинсибинэн сирдэтинэн оҕолору үөрэтэбин.
Орто кылаастарбыт волонтер хамсааһыныгар көхтөөхтүк кытталлар, бөһүөлэк олохтоохторун күннээҕи олоҕор-дьаһаҕар көмөлөһөллөр. Мин санаабар, волонтер үлэтэ-хамнаһа оскуола оҕолорун социальнай сайдыытыгар, кинилэр лиичинэс быһыытынан үүнэн тахсалларыгар көмөлөһөр. Бастатан туран, итинник бырайыактарга кыттар оҕо социальнай үөрүйэхтэрэ сайдар. Хамаанданан үлэлииргэ үөрэнэллэр, араас дьону кытта алтыһан, биир тылы булаллар. Оттон ол кэлин олохторугар туһалаах буолара саарбаҕа суох.
Ону таһынан, волонтердааһын киһи гражданскай көрүүтүн олохтуур. Оскуола оҕолоро быдан эппиэтинэстээх, дьайыыларын уонна ол содулун-түмүгүн өйдүүр, көхтөөх гражданскай өйдөөх-санаалаах буолан тахсаллар. Тулалыыр дьоҥҥо көмөлөһөргө анаммыт социальнай бырайыактар өссө киһи патриоттуу санаатын, төрөөбүт дойдуга, өрөспүүбүлүкэҕэ, бөһүөлэккэ тапталын уһугуннараллар, – диэн Владимир Степанович бигэтик эрэнэр.
Кини өрөспүүбүлүкэ араас улуустарыгар үлэлии сылдьыбыта эрээри, бэйэтэ билинэринэн, мэлдьи төрөөбүт-үөскээбит түөлбэтэ тарда турара.
– Бүгүн мин “бэйэбин буллум” дии саныыбын. Бу сылтан мин өссө физкультураҕа чаастаахпын. Былырыын дьоҕус футбол сиэксийэтин үлэлэппитим. Оскуолабытыгар баара-суоҕа 50 эрэ оҕо үөрэнэр. Быйыл бастакы кылааска алта оҕо киирдэ, оттон уон биирис кылааска түөрт оҕо таҕыста. Ол иһин хас биирдии оҕо син биир ханнык эмэ дьарыкка хабыллан сылдьар, бары үүнүөхтэрин-сайдыахтарын, дууһалара сытар дьыалатын булан дьарыктаныахтарын баҕараллар. Оттон оскуола ол кыаҕы толору биэрэр: дьарыга суох оҕо диэн букатын суох. Буолаары буолан, билигин оҕолорбут киэҥ-куоҥ, толору хааччыллыылаах оскуолаҕа үөрэнэллэр, – диэн Владимир Степанович кэпсиир.
Кинилэр кылааһынньыктарыттан икки ыччат эмиэ үөрэммит оскуолаларыгар эргиллэн кэлэннэр педагог быһыытынан үлэлии сылдьаллар. Оттон оскуолаҕа барыта уонтан тахса урукку выпускник үлэлиир.
Ситиһии
Кэлиҥҥи икки сылга А.Е. Слепцов аатынан Абый орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ араас эйгэлэргэ ситиһиилэннилэр.
Ол курдук, 2022-2023 сс. үөрэх дьылыгар Женя Стручкова Санкт-Петербург куоракка буолбут “Планета искусств” диэн норуоттар икки ардыларынааҕы ырыа бэстибээлигэр иккис истиэпэннээх лауреат буолбута.
Ол эһиилигэр сэттис кылаас үөрэнээччитэ Айсен Черемкин ситиһиилэммитэ. Кини өрөспүүбүлүкэ уонна Арассыыйа таһымнаах билим кэмпириэнсийэлэрин дьупулуомнарын туппута. Ол иһигэр “Науки юношей питают...” өрөспүүбүлүкэтээҕи билим-быраактыка ХII кэмпириэнсийэтин уонна “На пути к познанию” оскуола оҕолорун Бүтүн Арассыыйатааҕы кэмпириэнсийэтин бастакы истиэпэннээх дьупулуомнарын.
Бэһис кылаас үөрэнээччитэ Кирилл Никулин уонна алтыс кылааска үөрэнэр Анита Томская да ситиһиилэрин таһыма онтон хаалсыбат. Кинилэр “Первые шаги в науке” Бүтүн Арассыыйатааҕы билим-чинчийии куонкуруһун сирэй көмүскүүр түһүмэҕэр лауреат буолбуттара.
Улахан кылаас үөрэнээччилэриттэн Люба Слепцованы бэлиэтиир сиэрдээх. Кини “СӨ бастыҥ үөнээччилэрин” “ТОП 10” гранын ылбыта уонна “Саха сирин ыччата! Биһиги бэлэммит” ГТО күрэһэр кыттыбыта.
Н.А. Черемкина салайааччылаах “Айылҕан” хомусчуттар ансаамбыллара дьону-сэргэни билигин да үөрдэр. 2023–2024 сс. үөрэх дьылыгар ансаамбыл кыттыылаахтара “Рожденственские звезды” норуоттар икки ардыларынааҕы ХХIV бэстибээлгэ “Инструментальное искусство” хайысхаҕа бастакы истиэпэннээх лауреат аатын ылбыттара. Ол барыта толоруу үрдүк таһымнаах маастарыстыбатын уонна кыттааччылар айымньылаах сыһыаннарын туоһулуур.
А.Е. Слепцов аатынан Абый орто оскуолатын үөрэнээччилэрин кэлиҥҥи икки сыллаах ситиһиитэ – үөрэх кыһата оҕолор талааннарын сайыннарар уонна дьоҕурдарын таба тайанар ситиһиилээх үлэтин чаҕылхай холобур. Ити ситиһиилээр оҕолору да, уһуйааччылары да көҕүлүүр, салгыы сайдар, айар-тутар суолларга сирдиир.
