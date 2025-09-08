Бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччыта Дмитрий Садовников Саха сиригэр социальнай эбийиэктэри тутуу боппуруостарын хонтуруоллуур суһал ыстаабы кытта көрүстэ. “Көхтөөх уһун үйэлэнии” национальнай бырайыак чэрчитинэн олоххо киириэхтээх доруобуйа харыстабылын эбийиэктэрин уонна “Мин Сахам сирэ ХХI үйэҕэ” үтүө дьыала хамсааһын сүнньүнэн тутулла турар үөрэх, култуура дьиэлэрин туһунан кэпсэттилэр.
Мунньахха эппиттэринэн, доруобуйа харыстабылын эбийиэктэрин тутуу ыйыллыбыт болдьоҕуттан хаалан иһэр. Төрүөтэ – бэдэрээччиттэр тэрээһин үлэтин кыайбатахтар. Ураты болҕомто Амма киинигэр тутуллар поликлиникаҕа, Майатааҕы уонна Сангаардааҕы балыыһа комплекстарыгар, Ньурба, Бүлүү итиэннэ Аллараа Бэстээх эмтиир дьиэлэригэр уурулунна.
“Сакаасчыктары уонна бэдэрээччиттэри кытта көрсөн, үлэни болдьоҕор түмүктүүр курдук быһаарыстыбыт”, – диэн Дмитрий Садовников эттэ.
“Үтүө дьыала” чэрчитинэн үлэ-хамнас былаан быһыытынан бара турар. Миэстэтигэр үөскүүр боппуруос-кыһалҕа улуустааҕы сакаасчыттары кытта биир сүбэнэн быһаарылла турар. Ол курдук, быйыл 60 миэстэлээх оскуола Өймөкөөн Үчүгэйигэр уонна эмиэ оччо миэстэлээх өссө биир оскуола Өлүөхүмэ Заречнайыгар киириэхтээхтэр.
Ону таһынан, Хаҥалас Булгунньахтааҕар 100 миэстэлээх оҕо уһуйаана, Өлүөхүмэ Даппарайыгар култуура-успуорт комплекса, Мииринэйгэ “Оҕо дыбарыаһа” эбии үөрэхтээһин киинэ этэҥҥэ тутулла тураллар.
Санаттахха, былырыын Саха сиригэр барыта 60 социальнай эбийиэк тутуллан үлэҕэ киирбитэ. Ол иһигэр 15 оскуола, 4 – оҕо уһуйаана, 3 – атын эбийиэк, 6 – успуорт эбийиэгэ, 18 – доруобуйа харыстабылын тэрилтэтэ, 14 – култуура дьиэтэ.