  4. Бүлүүгэ “Поющие пески” саҥа кытыл арылынна

Бүлүү куорат дьаһалтата уонна “GRADO” архитектура бүрүөтэ оҥорбут “Поющие пески” бырайыактара рекордаах 92 баалы ылан, Уһук Илиҥҥэ бастакы миэстэ буолла уонна дойду бастыҥ бырайыактарын иһигэр киирдэ.

Бырайыак федеральнай куонкуруска кыайан, куорат ону олоххо киллэрэргэ 150 мөлүйүөн солкуобайы ылбыта.

Саҥа кытыл – көннөрү сынньанар сир буолбатах, бу – Бүлүүнү Бүлүү дэтэр бэлиэ сир. Манна куорат устуоруйата ырылхайдык көстөр – кинини төрүттээбит казактар уонна баай, дириҥ силистээх-мутуктаах саха култуурата.

“Поющие пески” номнуо дьон-сэргэ тоҕуоруһа мустар, сөбүлээн сылдьар кэрэ-бэлиэ миэстэтэ буолла.

IMG 20250908 WA0007

IMG 20250908 WA0005
 
IMG 20250908 WA0003
 
IMG 20250908 WA0009
Бэй.кэр.
Бырайыак хаартыскалара.

