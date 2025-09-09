Арассыыйа алмааһы хостуур саамай улахан тэрилтэтэ – АЛРОСА хампаанньа – быйылгы былаанын толорор санаалааҕын туһунан хампаанньа генеральнай дириэктэрэ Павел Маринычев Экэниэмикэ илиҥҥи сугулаанын (ВЭФ) кэмигэр ТАСС-ка биэрбит интервьютугар эттэ.
“Быйыл оҥорон таһаарыыга туруорбут былааннарбытын ситиһэр санаалаахпыт”, – диэбит Павел Маринычев.
Алмаастаах хампаанньа салайааччыта этэринэн, быйыл АЛРОСА сыл бастакы аҥаарынааҕы былаанын 3%-нан куоһара толорбут.
“Онон сыл бүтүөр диэри былааммытын толоруохпут дии саныыбын”, – диир кини.
Даҕатан эттэххэ, урут иһитиннэрбиттэринэн, 2025 сылга АЛРОСА барыта 29 мөлүйүөн караат алмааһы хостуохтаах.
Бэй.кэр.
Хаартыска: АЛРОСА