Өймөкөөн, Абый улуустарыгар халаан содулун туоратар үлэ салҕанар. Ыксаллаах быһыы-майгы эрэсиимин өссө да уста иликтэр. Ол гынан баран, сөргүтэр үлэ-хамнас былаан быһыытынан бардаҕына, кэлэр нэдиэлэҕэ устуох курдуктар. Ол туһунан Дмитрий Садовников иһитиннэрдэ.
Бу күннээҕи сүрүн сорук – суолу-ииһи чөлүгэр түһэрии. Сүөһү-сылгы кыстыыр отун уонна араас табаары кэмигэр тиэрдэргэ кыһаллаллар. Итини таһынан “Ростелеком” хампаанньа сибээс ситимин абырахтыы, көрө-истэ сылдьар. Этэҥҥэ буоллаҕына, нэдиэлэ бүтүүтүгэр үлэни үмүрүтүөхтээх.
Өймөкөөҥҥө халаантан эмсэҕэлээбит дьиэни-уоту бэттэх аҕалан эрэллэр: 70 дьиэ ууга барбытыттан 56-тын өрөмүөннээбиттэр. Өссө аҕыс дьиэни бүтэрэн эрэллэр. Өрөмүөннэнэр кыаҕа суох дьиэлээх дьоҥҥо икки чааһынай дьиэ уонна биир түөрт уопсай дьиэ тутулла турар.
Абый улууһугар балаһыанньа эмиэ кэминэн. Сорох ыаллар быйыл кыстыыр атын дьиэлээх буолан, тутуу үлэтин аны сайын көһөрбүттэр. Өрөспүүбүлүкэ былааһа дьону кытта билсэ-көрсө олорор, быһыы-майгы хайдах салаллан иһэрин кэтиир.
Дмитрий Садовников судаарыстыба уорганнара соругу үчүгэйдик толорбуттарын эттэ: сүүмэрдээһини ааһан сайабылыанньа суруйбут дьон матырыйаалынай уонна үбүнэн көмөнү бары туппуттар.