Алтынньы саҥатыгар Дьокуускайга “Сулус” полигоҥҥа Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа Фёдор Охлопков аатынан “Боевой снайпинг” диэн Арассыыйа Сэбилэниилээх күүстэрин уһулуччу бэргэн ытыыга (восокоточная стрельба) турнира ыытыллыаҕа.
Турниры Арассыыйа Бойобуой снайпиҥҥа федерацията, “ВОИН” ыччаты байыаннай-спортивнай уонна ботуруйуоттуу иитии киинэ уонна СӨ Бырабыыталыстыбата тэрийэллэр.
Турнир кыттыылаахтара биирдиилээн бастыыр иһин икки (ытааччы уонна кэтээн көрөөччү-корректировщик) буолан киирсиэхтэрэ. Быраабыла быһыытынан, биир хамаада дьоно оруолларын атастаспаттар, сааны ылсыбаттар-бэрсибэттэр, атын дьоҥҥо кыттыспаттар. Эр киһиттэн-дьахтарыттан, дуоһунаһыттан-солотуттан тутулуга суох биир балаһыанньаҕа күрэхтэһэллэр.
Илин-кэлин түсүһүү икки көрүҥүнэн ыытыллар: “күнүс” – халлаан сырдык кэмиэгэр ытыы уонна “түүн” – хараҥаҕа ытыы. Ону таһынан эбии тургутуу баар буолуоҕа.
Турнирга РФ Оборуонатын министиэристибэтин сулууспалаахтара, күүс биэдэмистибэлэрин бэрэстэбиитэллэрэ, үөрэтэр кииннэр уонна биирдиилээн дьон кытталлар. Саа-сэп халыыбыра 12,7 мм улахан буолбат. Кырата 8 ботуруон ытыллыахтаах. Кыттааччылар турнирга киирэргэ кыра тургутугу ааһаллар: 40 см эргимтэлээх сыалы табыахтаахтар. Төлөбүр ирдэммэт.