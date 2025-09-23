Быйыл күһүн атырдьах ыйын 18 күнүгэр “Авиалесоохрана” ГБУ үлэһиттэрэ Мииринэй улууһугар былааннаммыт көтүүгэ сылдьан “Алмазная долина” хайыһар базатын таһыгар ойуур умайан эрэрин бэлиэтии көрбүттэр.
Ол туһунан тута АЛРОСА Култуураҕа-успуорка комплексын дириэктэрин солбуйааччы – сүрүн инженер Анатолий Матафоновка иһитиннэрбиттэр. Кини уот турбут сиригэр кэллиэгэлэрин кытта тиийэн, балаһыанньаны көрбүт-истибит, суһал быһарыныы ылыныллыахтааҕын быһаарбыт.
– Куттал чахчы суоһаан турара – “Алмазная долина” хайыһар базатын эбийиэктэрэ умайар туруктаахтара. Оттон база эбийиэгэ үксэ мас дьиэ, – диэн АЛРОСА КСК-тын дириэктэрэ Мотрена Скрябина кэпсиир. – Ол гынан баран КСК үлэһиттэрэ уонна уоту бохсооччулар түргэн туттуулаах уонна дьаһаллаах дьон буолан, бэрт кылгас кэм иһигэр саҥа туран эрэр уоту умуллардылар. Кэлэктиип биир киһи курдук үлэлээтэ. Тус бэйэм ааппыттан баһаары кэмигэр умулларарга үлэлэспит дьоҥҥо махталбын тиэрдэбин.
Мииринэй олохтоохторо туох буолбутун бэрт сотору кэминэн билбиттэрэ – быһылаан буолбут сирин биидьийэлэрэ-хаартыскалара куорат чаттарыгар тарҕаммыта. Ити күннэргэ уоту умулларарга бэйэлэрин харыстаммакка уонна көхтөөхтүк кыттыбыттарын иһин, КСК үлэһиттэрэ СӨ Экологияҕа министиэристибэтин Махтал суруктарын наҕараадаламмыттара. Наҕараадалыыр туһунан дьаһалы миниистир Евгений Перфильев таһаарбыта.
АЛРОСА айылҕа харыстабылыгар, ойуур баһаарын сэрэтиигэ уонна ойууру чөлүгэр түһэриигэ улахан болҕомтотун уурар. Хампаанньа Экологияҕа киинэ өрөспүүбүлүкэ билимҥэ институттарын кытта ойуур баһаардарын төрүөтүн уонна тулалыыр эйгэни чөлүгэр түһэрэр ньымалары чинчийэр. “Саха сирин тулалыыр эйгэтигэр баһаар сабыдыала уонна чөлүгэр түһэриини билгэлээһин” (2022—2023) научнай-прикладной бырайыак чэрчитинэн хомуллубут чахчылары СӨ Экологияҕа министиэристибэтигэр биэрбиттэрэ.
Хампаанньа ойуур баһаардарын чинчийэрин таһынан, тыаны чөлүгэр түһэрэр үлэни эмиэ көхтөөхтүк ыытар. Аҥаардас ааспыт сыл иһигэр 400 гектартан тахса иэннээх сиргэ барыта 800 тыһыынчаттан тахса бэс мас үнүгэһин олордубуттара. 2025 сыллаахха ол үлэ 152 гектар иэннээх Өлүөхүмэ улууһун сиригэр-уотугар салҕанар. Кэлэр үс сыл иһигэр ол территорияларга сыыс от-мас үүммэтин, ордук уу мунньуллубатын кэтээн көрүөхтэрэ. Күн бүгүн итинник хабааннаах үлэ барыта 653 гаа иэннээх Горнай, Нам, Ньурба, Мииринэй, Сунтаар уонна Хаҥалас улуустарыгар ыытыллар.
– АЛРОСА экология боппуруостарынан анал былаанынан уонна тиһиктээхтик үлэлиир аҕыйах хампаанньа баарыттан биирдэстэрэ. Хампаанньа ойуур учаастактарын түүлэһэр бөдөх тэрилтэ буоларынан, ойуур харыстабылыгар уонна чөлүгэр түһэриигэ сыһыаннаах үлэни, ону сэргэ экология эйгэтигэр сырдатар үлэни көхтөөхтүк ыытар, – диэн СӨ Экологияҕа миниистирин солбуйааччы, сүрүн лесничэй Андрей Коноплев бэлиэтээтэ.
