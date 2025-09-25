Саха сиригэр 2025 үүт бэлэмнээһинин өйөбүлүгэр 4,3 млрд солкуобайдаах субвенция көрүллүбүт. Балаҕан ыйын 22 күнүнээҕи туругунан, муниципальнай тэриллиилэр 2,6 млрд скуолбайы туппуттар, ол эбэтэр уопсай суума 61%-нын. Ити харчы тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын оҥорон таһаарааччыларга толору тиийбит. Ол туһунан бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Сергей Местников эттэ.
Зампред бэлиэтээбитинэн, Тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтэ хаалбыт харчыны улуустарга ситэри тиэрдэргэ Үп министиэристибэтин кытта үлэлэһэ олорор.
“Ааспыт сыллары кытта тэҥнээтэххэ, быйыл үүт бэлэмин көрдөрүүтэ үчүгэй. Балаҕан ыйын 18 күнүнээҕи туругунан, Саха сиригэр барыта 52 тыһыынча туонна үүт ыанна, ол эбэтэр сыллааҕы былаан 82,8%-на. Уопсай былаан 62,8 тыһыынча туонна. Былырыын баччаларга көрдөрүү итиннээҕэр кыра этэ – 47,9 тыһыынча туонна үүт ыаммыта”, - диэн Сергей Местников эттэ.
Бастыҥ көрдөрүүлээх үс улуус баар: Мэҥэ Хаҥалас (былаан 98%-на), Чурапчы улууһа (былаан 92%-на) уонна Горнай улууһа (былаан 88%-на). Амма, Сунтаар, Кэбээйи, Өлүөхүмэ, Томпо, Бүлүү уонна Хаҥалас эмиэ куһаҕана суох орто үчүгэй көрдөрүүлээхтэр.