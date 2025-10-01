АЛРОСА Экологияҕа киинэ Мииринэй оройуонун “Живые алмазы Якутии” паарканы тупсаран оҥорууга биллэрбит гранын куонкуруһугар бырайыактары тутар болдьоҕун уһатан биэрдэ. Онон өрөспүүбүлүкэ олохтоохторо айылҕа пааркатын тупсарар-киэргэтэр туһунан этиилэрин 2025 сыл алтынньы 31 күнүгэр диэри ыытар кыахтаннылар. Бастыҥ экология бырайыагын олоххо киллэрэргэ АЛРОСА биир мөлүйүөҥҥэ тиийэ солкуобайы көрүөҕэ. Оттон финалга киирбит уон бастыҥ үлэ харчынан наҕараадаланыаҕа.
“Живые алмазы Якутии” паарка Мииринэй куораттан 11 килэмиэтирдээх сиргэ баар. Заповедник айылҕаны, тулалыыр эйгэни харыстыыр, тыа кыылын чөлүгэр түһэрэр уонна харабыллыыр туһугар тэриллибитэ, – диэн АЛРОСА Экологияҕа киинин дириэктэрэ Анастасия Габрашитова бэлиэтээтэ. – Хампаанньа паарканы өйөөбүтэ хас даҕаны сыл буолла, куонкуруһу ол даҕаны иһин тэрийдибит. Онон паарканы саҥардан, тупсаран оҥорор саҥа, сонун, айымньылаах бырайыактары күүтэбит”.
Санаттахха, сайаапкалары эко-бырайыагы быһааран туран, бу электроннай почтаҕа ыытыахха сөп: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Кыайыылаах икки түһүмэҕинэн быһаарыллыаҕа: бастаан эспиэрдиир хамыыһыйа 10 бырайыагы сыаналаан талыаҕа, оттон кыайыылаах Экология киинин дьиҥ таһымнаах страницатыгар уонна “ВКонтакте” (https://vk.com/ecologyalrosa) социальнай ситимигэр ыытыллар уопсастыбаннай куоластааһын түмүгүнэн быһаарыллыаҕа.
“Зеленый проект 2.0” грант куонкуруһугар 18-тан аҕа саастаах дьон биирдиилээн даҕаны, хамаанданан даҕаны, ону тэҥэ Саха өрөспүүбүлүкэтигэр бэлиэтэммит юридическай сирэйдэр кыттыахтарын сөп. Куонкурус балаһыанньата уонна сайаапка пуормата бу сигэнэн киирдэххэ баар: https://vk.com/wall-212000369_595. Түмүк бу сыл ахсынньытыгар тахсыаҕа.