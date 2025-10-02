Ил Дархан Айсен Николаев саҥа талыллыбыт баһылыктары кытта оробуочай көрсүһүүнү ыытта. Быыбарга кыайыыларынан эҕэрдэлээтэ уонна олохтоохтор итэҕэллэрин ылбыттарын, ол аата улуустарын сайыннарыыга улахан эппиэтинэстээхтэрин санатта.
“Өрөспүүбүлүкэбит муниципальнай оройуоннарын саҥа талыллыбыт баһылыктарын эҕэрдэлиибин. Эһиги бары быыбар хампаанньатын ааспыккыт: сороххо айдааннаах, сороххо быдан эйэлээх, ол гынан баран хас биирдиигит норуот итэҕэлин ылбыккыт. Билигин сүрүн соруккут ол итэҕэли дакаастааһын, дойдугут сайдарын туһугар үлэлэһии, социальнай-экэнэмиичэскэй үүнүүтүн хааччыйыы уонна быыбарга ыйбыт бырагыраамаҕытын олоххо киллэрии буолар”, — диэтэ.
Уус Алдан баһылыга Василий Алексеев тыа хаһаайыстыбатыгар, дьиэ-уот, хомунаалынай хаһаайыстыба эбийиэктэрин тутууга, тырааныспар систиэмэтин сайыннарыыга соруктары быһаарыахтаах.
Үһүс төгүлүн талыллыбыт Сунтаар улууһун баһылыга Анатолий Григорьев салгыы тыа хаһаайыстыбатын күүһүрдэн, социальнай эбийиэктэри тутууга болҕомтону ууран, тутуу матырыйаалларын оҥорууну уонна бырамыысыланнаска каадыры бэлэмнээһини сайыннарыан наада.
Хаҥалас улууһугар баһылыгынан талыллыбыт Сергей Гребневкэ 2029 сыллааҕы «Манчаары» оонньуутугар бэлэмнэнии уонна аныгы спортивнай инфраструктураны тутуу биир сүрүн сорук буолуоҕа.
Иван Саввинов баһылыктаах Өлөөн эбэҥки национальнай улууһугар араас салааҕа наадалаах сэдэх металлардаах Томтор сир баайын хостуур тэрилтэни сайыннарыы, сүрүн инбэстииссийэлээх бырайыагы олоххо киллэрии ураты суолталаах. Манна оройуон, өрөспүүбүлүкэ, хампаанньалар ыкса үлэлэрэ ирдэнэр.
Айсен Николаев анал байыаннай дьайыыга кыттааччылары өйөөһүҥҥэ уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрин туһугар кыһаллыыга ураты болҕомтону уурда. Кини муниципальнай хамаандаларга социальнай боппуруостар бастакы миэстэҕэ хаалыахтаахтарын эттэ.