Триллер уонна хоррор (абааһылаах) жанырдаах «Присутствие» киинэ Геленджик куоракка ыытылла турар «Маяк» бэстибээлгэ үрдүк ситиһиилэннэ. Киинэ 600 тахса сайаапка иһиттэн талыллан бэстибээлгэ көстүөхтээх 10 бастыҥ киинэ ахсааныгар киирбитэ.
Бэстибээлгэ режиссер Аполлинария Дегтярёва, оператор Александр Красновский, ассоциированнай продюсер Анна Арутюнова, уһуллубут артыыстар Анастасия Алексеева уонна Валентина Романова-Чыскыырай сырыттылар. Киинэни көрдөрүү саха култууратын кытта билиһиннэрииттэн саҕаламмыт. Ырыаһыт Валентина Романова-Чыскыырай саха төрүт ырыатын толорбут, Анастасия Алексеева хомус тардан иһитиннэрбит, оттон көрөөччүлэр саламаны баайыы туомугар кыттыбыттар.
Аполлинария Дегтярёва киинэ бүтүүтэ көрөөччүлэр ытыстарын тыаһа өрө хабыллан турбутун туһунан долгуйа кэпсиир:
«Киинэ кэннэ хас да чаас устата интервью биэрдим, элбэх эҕэрдэни уонна үрдүк сыанабылы иһиттим. Дьон киинэ таһымын, оператор үлэтин, артыыстар оонньууларын, грими, көстүүмнэри, тыаһын хайҕаан санааларын эттилэр. Ону таһынан, киинэ эспиэрдэрин сыанабылларын иһиттибит. Ол курдук, режиссер Алексей Попогребский миигин саҥа саҕалааһыммынан эҕэрдэлээтэ уонна киинэ туһунан санаатын эттэ», - диэн режиссер үөрүүтүн үллэһиннэ.
Киинэ премьератын Дьокуускайга, атын бэстибээллэргэ кыттан бүттэҕинэ, сэтинньи 13 күнүгэр оҥоруохтара.
Бэйэ кэр.