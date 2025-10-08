“Кыым” норуот хаһыата тэриллибитэ 105 сылын көрсө Арассыыйа почтатын федеральнай сулууспатын Саха сиринээҕи управлениетын почтамтарын ортотугар “Ситим-Медиа” ХЭУо таһаарыыларын – “Кыым” хаһыаты, “Байдам”, “Күрүлгэн” сурунааллары – сурутууга күрэс биллэрэр. Күрэс соруга – сурутуу хампаанньатын көҕүлээһин, көдьүүһүн үрдэтии; Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр сурутуу институтун бөҕөргөтүү уонна киэҥник тарҕатыы; почтамтар уонна почта узелларын үлэһиттэрин үрдүк көрдөрүүгэ көҕүлээһин; өрөспүүбүлүкэ таһаарыыларын туһунан нэһилиэнньэ билиитин хаҥатыы. Балаһыанньаны сиһилии мантан аллара билсиҥ.

ПОЛОЖЕНИЕ

Республиканского юбилейного конкурса «Кыым-105»

(комплектом изданий «Ситим-Медиа»)

О проведении конкурса на лучшую организацию и показатели по итогам подписной кампании на периодические издания ООО «Ситим-Медиа»: газету «Кыым», журналы «Байдам» и «Кюрюлгэн» среди почтамтов Управления федеральной почтовой службы Республики Саха (Якутия) для популяризации чтения на национальном языке среди жителей улусов и городов Республики Саха (Якутия).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения конкурса на лучшую организацию и показатели по итогам подписной кампании (далее – Конкурс) среди почтамтов Управления федеральной почтовой службы Республики Саха (Якутия) (далее – Управление).

1.2. Конкурс проводится на территории Республики Саха (Якутия).

1.3. Конкурс призван способствовать повышению эффективности работы по распространению периодических печатных изданий, увеличению подписки на газету «Кыым», журналы «Байдам» и «Кюрюлгэн», а также повышение мотивации сотрудников почтамтов Управления федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия).

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса:

Активизация и повышение эффективности подписной кампании.

Укрепление и популяризация института подписки в Республике Саха (Якутия).

Стимулирование трудовых коллективов почтамтов и почтовых узлов к достижению высоких показателей.

Повышение уровня информированности населения о республиканских периодических изданиях.

2.2. Задачи Конкурса:

Выявление и поощрение лучших коллективов/работника почтовой связи.

Распространение передового опыта организации подписной кампании.

Увеличение количества подписчиков на газету «Кыым», журналы «Байдам» и «Кюрюлгэн».

Укрепление имиджа Управления как надежного оператора по распространению печатных СМИ.



3. Участники Конкурса:

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются коллективы почтамтов и почтовых узлов, входящих в структуру Управления.

3.2. Конкурс проводится в следующих категориях:

Почтамты: Среднеленский, Майинский, Мирнинский.

4. Сроки проведения Конкурса:

4.1. Срок действия конкурса с 1 сентября 2025 по 23 декабря 2025 года

4.2. Подведение итогов 1 февраля 2026 года.

4.3. Премирование участников Конкурса проводится в рамках Декады родного языка в Республике Саха (Якутия) в феврале 2026.

5. Номинации и критерии оценки:

5.1. Критерий: Наибольший общий тираж (в экземплярах) подписки на газету «Кыым», журналы «Байдам» и «Кюрюлгэн», оформленный за отчетный период.

6. Награждение победителей

6.1. Количество подписанных экземпляров учитывается строго индивидуально по каждому Почтамту.

6.2 Премия выплачивается при выполнении плановых показателей только за полугодовые подписки на газету «Кыым».

Почтамт План 1-2026 «КЫЫМ» 90% 100% 105% и более Среднеленский 2 880 3 200 3 360 Майинский 3 465 3 850 4 043 Мирнинский 2 655 2 950 3 098 ИТОГО 9 000 10 000 10 500

6.3. Премия:

90% – премия в сумме 15 000 рублей;

100% – премия в сумме 25 000 рублей;

105% – премия в сумме 35 000 рублей.

6.4. Журнал «Байдам».

Почтамт План 1-2026 «БАЙДАМ» 90% 100% 105% и более Среднеленский 445 495 515 Майинский 425 475 500 Мирнинский 350 385 405 ИТОГО 1 220 1 355 1 420

6.5. Премия:

90% – премия в сумме 5 000 рублей;

100% – премия в сумме 10 000 рублей;

105% – премия в сумме 15 000 рублей.

6.6. Журнал «Кюрюлгэн».

Почтамт План 1-2026 «КЮРЮЛГЭН» 90% 100% 105% и более Среднеленский 375 415 435 Майинский 375 415 435 Мирнинский 300 330 345 ИТОГО 1 050 1 160 1 215

6.7. Премия:

90% – премия в сумме 5 000 рублей;

100% – премия в сумме 10 000 рублей;

105% – премия в сумме 15 000 рублей.

В случае превышения плана по количеству оформленных полугодовых подписок, ООО «Ситим-Медиа» оставляет за собой право об увеличении призового фонда.

7. Заключительные положения

7.1. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в феврале 2026 года в рамках Декады родного языка в Республике Саха (Якутия) (13 февраля).

7.2. Информация о победителях и их лучших практиках публикуется во внутренних корпоративных ресурсах Управления и ООО «Ситим Медиа» и может быть освещена в республиканских СМИ.

7.3. Все спорные вопросы, связанные с проведением Конкурса, разрешаются Орггруппой и Комиссией, созданным по согласованию с организаторами Конкурса.

Ответственные лица

(организационная группа)