Быйыл РФ Успуордун министиэристибэтэ «Земскэй тириэньэр» бырагырааманы үлэлэтэн эрэр. Саха сирэ манна бастакынан кыттар эрэгийиэннэр истэригэр киирдэ. Ол туһунан «Якутия24» ханаал «Актуальное интервью» биэриитигэр СӨ успуордун миниистирэ Леонид Спиридонов иһитиннэрдэ. Эт-сиин култууратын уонна успуорт эйгэтин исписэлиистэригэр биир кэмнээх төлөбүр кээмэйэ – 2 мөл. солк.
«Биһиги бу бырагыраамаҕа бастакынан киирбиппититтэн олус үөрэбит, тоҕо диэтэххэ бу Уһук Илиҥҥэ уонна саҥа эрэгийиэннэргэ эрэ үлэлиэҕэ. Бу сылга Саха сирэ улуустарга анаан үс квотаны ылла. Сотору кимнээх бараллара биллиэҕэ. Оттон эһиил уонна кэлэр сылларга 18-тыы квотаны биэриэхтэрэ. Бу улуустарга успуорду сайыннарыыга улахан төһүү буолуоҕа», - диэн кини эттэ.
Сонун төрдө: СӨ Бырабыыталыстыбатын уонна Ил Дарханын пресс-сулууспата