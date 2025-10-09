Быйылгы бэлэхпит – “Айыы Арчыта”

Күндү доҕотторбут, ытыктабыллаах ааҕааччыларбыт! Алтынньы саҥатыгар, үгэс курдук, чэпчэтиилээх сурутуу декадата саҕаланар. Быйылгы декада алтынньы 1 күнүттэн 10 күнүгэр диэри буолар. “Кыым” хаһыаты почта бары салааларыгар сурутуохха сөп. Ону тэҥэ дьиэттэн тахсыбакка, ыраах барбакка, мобильнай бааннаах 8-968-150-67-15 нүөмэринэн. “Сатыахпыт суоҕа, тугу эрэ сыыһа баттыахпыт” диэн санаарҕаамаҥ. Ити нүөмэргэ эрийдэххэ, эйэҕэс, намыын куоластаах кыыс туох кэнниттэн тугу гынары, хайдах ыытары саас-сааһынан уу сахалыы быһааран биэриэҕэ. Суруппут кибитээнсийэҕитин тиксэриэҕэ.
Итилэри таһынан хаһыаты сурутар өссө биир ньыма баар. Ол – куар-код. Бу эмиэ бэрт судургу, табыгастаах ньыма. Хайдах сурутабыт? Хамнаскыт кэлэр, биэнсийэҕит түһэр каартатын мобильнай бааныгар киирэн “Платежи” диэни баттыыгыт. Онно “Сканировать QR-код” диэни талан баран, хаһыат бастакы балаһатыгар ойуулана сылдьар куар-кодка даҕайаҕыт, “хаартыскаҕа түһэрэҕит”. Ол “түһэрдэххитинэ”, ханнык хаһыаты-сурунаалы талбыккытын көрдөрөр сурук уонна ааккытын-суолгутун, олорор аадырыскытын ыйар строкалар тахсыахтара. Ону толороҕут, тугу суруйбуккутун сыныйан бэрэбиэркэлиигит уонна “Оплатить” диэни баттыыгыт. Бүттэ. Төлөбүр кибитээнсийэтэ мобильнай бааҥҥыт “Историятыгар” баар буолуо. Оттон мобильнай бааннара электроннай почталарын кытта ситимнээх дьоҥҥо, “Историяны” таһынан электроннай почталарыгар эмиэ тиийиэ.
Түөрт куар-код баар: бастакыта – “Кыым” хаһыат, иккиһэ – “Байдам” сурунаал, үсүһэ – “Күрүлгэн” сурунаал”, төрдүһэ – “Үһү биирдэ”.
“Кыымы” аах – Кытайга сынньан!
Ааҕааччыларбыт бары бэркэ диэн билэргит курдук, 2025 сыл иккис аҥаарыгар суруппут дьоҥҥо сүүйүүлээх сурутууну биллэрбиппит. Муҥутуур кыайыылаах биһиги үтүө доҕорбут бар дьону аан дойду араас муннугар сынньатар-күүлэйдэтэр “TourBerry” хампаанньатыттан Улуу Кытай дойдутугар иккиэ буолан баран сынньанан кэлэр путевка тутуоҕа. Бу күннэргэ суруппут дьоммут испииһэктэрин, ааттарын-суолларын чопчулуу, наардыы, хоһуттан бэрэбиэркэлии сылдьабыт (хас эмэ тыһыынчанан киһи буоллаҕа). Онон бирииспитин өтөр оонньотуохпут. Тэрээһиммит хаһан, хайдах быһыылаахтык буоларын үгэс курдук сиһилии суруйуохпут, сырдатыахпыт.
Быйылгы бэлэхпит – “Айыы Арчыта”
Хаһыат ааҕааччы баар буолан баар. Эһиги бу сыллар тухары “Кыымҥытын” эрэллээхтик сурута олорор буолаҥҥыт, төһө даҕаны олох-дьаһах сылтан-сыл уустугуран истэр, хаһыат тиһигин быспакка тахса турар. Биһиги ону билинэбит, толору өйдүүбүт уонна дириҥник махтанабыт.
Ол иһин ааҕааччыларбытыгар махталбыт бэлиэтин араас сылларга саха сиэригэр-туомугар сыһыаннаах бэлэхтэри ыыппыппыт. Бүлүү ууһа Ньукулай Ыстапаанап оҥорбут, Сээркээн Сэһэн Мандар Уус алҕаабыт биэс харах харысхалы, күннээҕи сиэр-туом, алгыстар дьоҕус кинигэлэрин, айылҕалаах дьон ааннарын сэгэтэр ыйынньыгы уонна Бүлүү эмчитэ Дьөккөн Сөдүөтэ алҕаабыт этиҥ түспүт маһын өйдүүр, туппут буолуохтааххыт.
Быйыл ити үгэһи салҕаан, 2026 сыл бастакы аҥаарыгар “Кыымы” суруппут бары ааҕааччыбытыгар “Айыы Арчыта” диэн иһигэр кытыаннаах, туостаах, этиҥ охсубут мастаах, алгыстаах бэлэхтэри ыытыахпыт. Хас биирдиигитигэр. Ону туппут ааҕааччыларбыт уонна биһиги, “Кыым” үлэһиттэрэ, аны саас ыам ыйын 22 күнүгэр, Ньукуолаҕа, бары биир күҥҥэ, биир чааска ким – дьиэтигэр, ким тэлгэһэтигэр тахсан, ол “Айыыбыт Арчытын” уматан алгыс түһэриэхпит, сиэр-туом толоруохпут. Биллэн турар, буоларын саҕана сиэр-туом хаһан, хайдах, хас чааска, ханна оҥоһулларын сиһилии быһаарыахпыт, сырдатыахпыт. Бу уустук, түһүүлээх-тахсыылаах кэмҥэ өйдүүн-санаалыын, куттуун-сүрдүүн бииргэ буолуох, алгыс сырдык тыынын кэскилбитигэр туһаайыах.
Күндү ааҕааччыларбыт! “Кыымҥытын” сурутуҥ, ааҕыҥ, туһаныҥ!