СӨ тыа хаһаайыстыбатын уонна аска-үөлгэ миниистирэ Артем Александров «Диалог с властью» араадьыйанан биэриигэ тыа хаһаайыстыбатын сайыҥҥы-күһүҥҥү үлэтин түмүктэрин билиһиннэрдэ.
Кини этэринэн үрүҥ илгэ кэмэ түмүктэммитин үрдүнэн, үүтү туттарыы сыл бүтүөр диэри барыаҕа. Быйыл ыам көрдөрүүтэ улаатан, үүт соҕотуопкатын былаана 3%-нан үрдээбит, ол эбэтэр 62,8 тыһ. туонна ыаммытынан үүт буолбут. Бүгүҥҥү туругунан бу 90% ситиһиллибит, оттон сорох улуустар аһарбыттар. Ол курдук, инники кирбиигэ Нам улууһа тахсыбыт – 108,2%, онтон Мэҥэ Хаҥалас – 105,7% кэлэр, ол кэннэ Чурапчы – 97,2%, Сунтаар – 95,%, Кэбээйи – 94,4%, Амма – 94,1%, Горнай – 94,1%.
Маны таһынан, миниистир үрүҥ аһы оҥорон таһаарыы элбээбитин бэлиэтээтэ. Холобура, Аммаҕа хойуу сүөгэйи сүүрдүү 7,5 туоннаттан 12,9 туоннаҕа, ынах арыытын оҥоруу - 96 туоннаттан 122 туоннаҕа, убаҕас сүөгэйи сүүрдүү – 44 туоннаттан 52 туоннаҕа (18%), аһытыллыбыт үрүҥ аһы оҥоруу 72 туоннаттан 92 туоннаҕа тиийбиттэр.
Күн бүгүн муниципальнай оройуоннарга 4,6 млрд солк субвенция тиэрдиллибит. Маны тиэрдии өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтүгэр дохуот киириититтэн тутулуктаах эбит. Быйылгыттан олохтоох салайыныы уорганнара судаарыстыбаннай өйөбүл хайысхатын бэйэлэрэ талар бырааптаахтар.
Миниистир, халлаан туругуттан сылтаан, Абый, Эбээн-Бытантай, Муома уонна Халыма улуустарыгар кыстыкка киирии уустугурбутун бэлиэтиир. Ол да буоллар, сүөһү аһылыгын кыстык бастакы аҥаарыгар хааччыйбыттар. Халаантан эмсэҕэлээбит Өймөкөөн улууһугар тиэрдиллиэхтээх 1200 туонна оттон 1189 туоннатын тиэрдибиттэр.
