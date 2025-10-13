Алтынньы 8 күнүгэр Дьокуускайга бэйэтин дьиэтигэр 17 саастаах оҕо иитиллэ турар төлөпүөнү көрө олорон уокка оҕустаран өлбүтүн ийэтэ булбута. Маннык иэдээннээх быһылааннар Арассыыйа да, аан дойду үрдүнэн элбэхтик буолаллар эбит. Өссө төлөпүөннэрин сууна олорон ууга түһэрэн, суорума суолланаллар.
Онон, "Аргументы и факты" аан ситим Иркутскайдааҕы судаарыстыбаннай университет Прикладной физика дириэктэрэ Андрей Танаевтан иитиллэ турар төлөпүөн туох кутталлааҕын уонна онтон хайдах харыстанар туһунан ыйыталаспыт. Ону кылгатан таһаарабыт.
Бастатан туран, суотабай төлөпүөнү ииттэрэр тэрил хаачыстыбалаах, ол эбэтэр докумуоннаах буолуохтаах. Чэпчэки сыаналаах, хайдах оҥоһуллубута биллибэт ииттэрэр тэрил 220В кытта быһа холбоһор, онон инчэҕэй илиинэн туппут киһини тута өлөрүөн сөп. Оттон хаачыстыбалаах ииттэрэр тэрил уот ситимин кытта быһа холбоспот оҥоһуулаах, харыстыыр исхиэмэлээх буолар.
Иккиһинэн, ииттэрэр тэрили хас эмэ сылы быһа туттар табыллыбат. Биилкэтэ итийэр буоллаҕына, уларытарга уолдьаспыт. Быһа барбыт боруобаты тугунан эрэ эрийэн баран тутта сылдьар эмиэ сатаммат. Олоҕунан оонньообокко, уларытар ордук.
Үсүһүнэн, төлөпүөнү суунар сиргэ илдьэ киирэн эбэтэр унитазка олорон ииттэрэр сатаммат. Сыыһа-халты туттан уокка оҕустарыаххытын сөп. Иитиллэ турар төлөпүөнү инчэҕэй илиинэн тутуу, инчэҕэй муостаҕа туран эбэтэр тимир бааннай кырыытыгар, унитазка кырыытыгар олорон көрүү олоххо кутталлаах.
Күндү ааҕааччыларбыт, үөһэ ыйыллыбыт сэрэтиилэри болҕойуҥ уонна тутуһуҥ, чугас дьоҥҥутун, оҕолоргутун харыстааҥ.
