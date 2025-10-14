Норуоттар икки ардыларынааҕы VIII-с «Үрүҥ хаар алгыһа» (Благодать большого снега) поэзия бэстибээлигэр Кытайтан, Монголияттан, Бразилияттан, Ирактан, Казахстантан, ону сэргэ Арассыыйа эрэгийиэннэриттэн – Татарстантан, Оренбургтан, Калугаттан уонна Москубаттан ыалдьыттар кэлиэхтэрэ.
Бэстибээли алтынньы 14 күнүгэр киэһэ 18.00 ч. «Сэргэлээх уоттара» култуура киинигэр үөрүүлээхтик арыйыахтара. Бэстибээл чэрчитинэн алтынньы 16 күнүгэр Национальнай бибилэтиэкэ устуоруйатын саалатыгар киэһэ 17.00 ч. «Кобланды батыр» казах эпоһын сахалыы тылбаастаммыт кинигэтин билиһиннэриэхтэрэ.
Сонун төрдө: СӨ Бырабыыталыстыбатын уонна Ил Дарханын пресс-сулууспата