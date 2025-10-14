1992 сыл алтынньы 16 күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үрдүкү Сэбиэтин быһаарыытынан Орджоникидзевскэй оройуоҥҥа Хаҥалас улууһа диэн төрүт аатын сөргүппүттэрэ.
Бу бэлиэ күнү көрсө улууска киирэр Куллаты диэн сиргэ саха омук бас-көс дьонун Тыгын Дархан, Бөдьөкө уола Маһары, Соппуруон Сыраанап уонна Ылдьаа Шадрин скульптураларын арыйыахтара.
Ааптар уонна скульптор Алексей Андреев Тыгын Дархан уобараһын оҥорууга Никита Аржаков «Тыгын Дархан» киинэтэ көмөлөспүтүн эттэ.
«Бу скульптуралары оҥоруу олус долгутуулаах этэ. Тыгын Дархан, мин көрүүбүнэн, норуоту түмпүт чулуу салайааччы уонна улуу тэрийээччи. Кини бэйэ эрэ диэн өйдөбүлгэ утары турар түмсүү, сомоҕолоһуу кэрэһитэ», – диэн Алексей Андреев санаатын үллэһиннэ.
Бу бэлиэ күн иитинэн, өссө «Экстра Синема» киинэ көрдөрөр ситиминэн «Тыгын Дархан» уус-уран киинэни көрдөрүөхтэрэ. Ол туһунан киинэ көрдөрөр ситим пресс-сулууспата биллэрдэ.
Сонун төрдө: СӨ Бырабыыталыстыбатын уонна Ил Дарханын пресс-сулууспата.