Интэринээттэн ураты аҕам саастаах көлүөнэ дьонун көрүү-истии альтернативнай миэрэлэрэ эмиэ бааллар. «Аҕа көлүөнэ» федеральнай, «Демография» национальнай бырайыактар чэрчилэринэн, аҕам саастаах уонна доруобуйаларынан хааччахтаах, көрүүгэ-истиигэ наадыйар дьону көрөргө “Өр кэмнээх көрүү-истии ситимэ” пилотнай бырайыак бигэргэтиллибитэ. 2023 с. пилотнай бырайыак 4 улууска: Тааттаҕа, Намҥа, Чурапчыга уонна Горнайга киирбитэ.
«Кырдьаҕастар, инбэлииттэр интэринээт-дьиэлэригэр уочараты кыччатар туһуттан уонна көрүүтэ-истиитэ суох соҕотох хаалбыт, кыаммат дьон олоҕун чэпчэтэр сыалтан, өрөспүүбүлүкэҕэ аҕам саастаах уонна инбэлиит дьону иитэ ылар дьиэ кэргэннэр бааллар. Өрөспүүбүлүкэ сокуонугар олоҕуран, кинилэри көрө-харайа ылар дьиэ кэргэттэри судаарыстыба үбүлүүр. Маннык дьиэ кэргэҥҥэ билигин 270-тан тахса кырдьаҕас дьон олорор. Көрөр-харайар дьиэ кэргэҥҥэ ый аайы төлөнөр харчы кээмэйэ 2025 сылга 25 866 солк.
Сорох дьон интэринээт хайдах да үчүгэй усулуобуйалаах буолбутун иhин дьиэҕэ, чугастык саныыр дьоннорун кытта олоруохтарын баҕараллар. Онон бу хайысха кэрэхсэбиллээх, ол эрээри манна судаарыстыба өттүттэн хонтуруол баар буолуохтаах», — диэн этэр Алена Атласова, Ил Түмэн социальнай бэлиитикэҕэ, үлэҕэ уонна дьарыктаах буолууга сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ.
Бу бырайыак атын улуустарга тарҕаннаҕына, интэринээккэ киириэн баҕарбат соҕотох хаалбыт кырдьаҕастар көрөр-истэр дьиэ кэргэннээх буолуохтарын сөп.
