Сэтинньи 7 күнүгэр киэһэ 6 чаастан “Сэргэлээх уоттара” култуура киинигэр “Кыым” хаһыат үгэс буолбут бырайыага – “Эдэр саас 80-90” дьоро киэһэ!
Бу эрэ күн 80-с, 90-с сыллардааҕы ыччаттар уостан түспэт ырыалара уонна диско: Модерн Токинг, Си-Си-Кетч, Мираж , Юрий Антонов, Николай Гнатюк, Алла Пугачёва уонна, биллэн турар, саха эстрадатын сулустара.
Кыттыыны ылаллар: Екатерина, Алексей Егоровтар, Степан Васильев, Аскалон Павлов, Сахая, Сардаана Осипова, Хотун Арылы, Туймаада ансаамбыл, Евгений Прокопьев, Петр Кулаковскай, Арыйаан, Юлия Луна, Ньургуйаана Кузьмина, Ольга Голдобина уонна да атыттар.
Билиэттэр: “МОСТ” сыһыарыыга https://appmost.ru/city-yakutsk/afisha/activity/40092 сигэнэн, “Кыым” эрэдээксийэтигэр (Киров уул. 18, В блок, 709 хос) уонна Бэчээт дьиэтин 111 хоһугар (Орджоникидзе уул. 31).
Билсэр төлөпүөн: 8 (4112) 42-21-08, 8 (4112) 34-05-03
Үгэс быһыытынан, ол кэминээҕи фотозона, күргүөмүнэн үҥкүү уонна хас биирдии көрөөччүгэ бэлэх күүтэр!