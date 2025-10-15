Норуоттар икки ардыларынааҕы Тыа сирин дьахталларын күнэ сылын ахсын 2008 сылтан бэлиэтэнэр. Тыа сиригэр үлэни өрө туппут, күүстээх-уохтаах дьахталлар олороллор. Кыһынын мас хайытан, кыстаан, муус киллэрэн, тэлгэһэ хаарын күрдьэн, сүөһү-ас көрөн, күннээҕи кыһалҕаны барытын быһааран олороллор.
Сахабыт Сиригэр дьахталлар араас эйгэҕэ, ол иһигэр тыа хаһаайыстыбатыгар туохха да кэмнэммэт кылааттарын киллэрэллэр диэн тыа хаһаайыстыбатын миниистирин маҥнайгы солбуйааччыта Анна Стручкова этэр.
-- Биһиги өрөспүүбүлүкэбит историятыгар Кыһыл көмүс буукубаларынан Социалистическай үлэ дьоруойдара суруллубуттара. Кинилэр – Елизавета Ивановна Бурцева, Анастасия Семеновна Копырина, Варвара Петровна Трофимова, Мария Ивановна Аммосова, Матрена Матвеевна Корнилова, Анна Михайловна Васильева, Екатерина Иннокентьевна Новгородова. Бу күн ытыктабыллаахтык ахтабыт Парасковья Павловна Федорованы. Билигин даҕаны үлэ дьоруойдарын үтүө холобурдарын салҕыыллар Аграфена Егоровна Сутакова уонна Таисия Васильевна Десяткина.
Улахан эрэлбитин уурабыт тыа хаһаайыстыбатын тэрилтэлэрин салайааччы дьахталларыгар. Олор истэригэр Марина Христофоровна Николаева -- “Өлөөн” МУП таба иитиитинэн дьарыктанар хаһаайыстыба дириэктэрэ, Анастасия Васильевна Кырбасова – Арассыыйа үтүөлээх пиэрмэрэ, Бүлүү улууһугар пиэрмэр хаһаайыстыбатын салайааччыта, Аксинья Васильевна Левина -- Кэбээйи улууһун “Ворошилов” КФХ салайааччыта, Екатерина Алексеевна Портнягина – Дьааҥы улууһун “Полюс холода” ТХПК дириэктэрэ, Надежда Ивановна Попова -- Нам улууһун “Дайыына” пиэрмэр хаһаайыстыбын салайааччыта, Александра Иннокентьевна Черкашина -- “Гиркун – Восхождение” Өймөкөөн улууһун аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар дьиэ кэргэнинэн общиналарын салайааччыта о.д.а.
Быйыл тохсунньу 1 күнүнээҕи туругунан агропромышленнай комплекска 6 тыһ. 71 киһи үлэлиирэ бэлиэтэммитэ, ил иһигэр 2 тыһ. 324 дьахтар. Манна даҕатан эттэххэ, 159 тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар тэрилтэлэр салайааччылара кэрэ аҥардар буолаллар.
Маны сэргэ, өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 2 тыһ. 32 крестьянскай (пиэрмэр) хаһаайыстыбалара уонна урбаанньыттар бааллар. Олортон 562-тин дьахталлар салайаллар.
Хаартыска: СӨ Тыа хаһаайыстыбатын уонна ас-үөл бэлиитикэтигэр министиэристибэтин саайтыттан