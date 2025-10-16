Турция бэрэсидьиэнэ Реджеп Эрдоган атын дойду түүрдэригэр сыһыаннаах саҥа сокуону таһаарда. Онно этиллэринэн, атын сиртэн кэлбит түүр омуктар Турцияҕа судаарыстыбаннай уонна чааһынай тэрилтэлэргэ (сэбилэниилээх күүстэри уонна куттал суох буолуутун хааччыйар тэрилтэлэртэн ураты), аны көҥүллүк үлэлиир кыахтаналлар.
Ол курдук, кэлии түүрдэр Турция сокуонунан олохтоммут идэҕэ ирдэбиллэри тутуһар түгэннэригэр үлэлииргэ көҥүл ылыахтара. Быһаарыыны дойду Үлэҕэ уонна социальнай көмүскэлгэ министиэристибэтэ Ис дьыалаҕа уонна тас дойду дьыалатыра министиэристибэтин санаатын учуоттаан таһаарыаҕа.
Үлэлииргэ көҥүл ылбыт түүрдэр Турция олохтоохторун кытта тэҥҥэ идэлээх түмсүүлэргэ бэлиэтэнэр эбээһинэстээхтэр уонна кинилэргэ бэриллэр бары быраабы (быыбарга кыттар уонна талыллар бырааптан ураты) туһаналлар. Онон, түүр омуктар Турцияҕа олорорго уонна үлэлииргэ олохтоох киһи статуһун ылаллара булгуччута суох буолла.
