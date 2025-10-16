Ил Дархан Айсен Николаев тэлэгэрээм ханаалыгар иһитиннэрэринэн, Горнай улууһун олохтоохторо Айтал уонна Саргылана Никаноровтар «Семья года» Бүтүн Арассыыйатааҕы куонкуруска «Эдэр дьиэ кэргэн» анал аакка кыайдылар.
Аҕыс оҕолоох эдэр ыал бүгүн Москубаҕа «Россия» национальнай кииҥҥэ наҕараада тутар үөрүүлээх күннэрэ тосхойдо. Ил Дархан кыайыылаах эдэр ыалы ис сүрэҕиттэн эҕэрдэлиирин этэн туран суруйар:
«Никаноровтарга учуутал идэтин баһылыыр — дьиэ кэргэн үгэһэ, бу үтүө дьыалаҕа бэриниилээх буолуу көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр».
Ил Дархан бу дьиэ кэргэн оҕолоро сырдык санаалаах, билиигэ тардыһыылаах уонна учуутал идэтигэр ытыктабыллаах сыһыаннаах буола улааталлар диэн бэлиэтиир.
«Саха Сирин дьиэ кэргэттэрэ сыллата дойду үрдүнэн бастыҥнар кэккэлэригэр киирэллэриттэн киһи үөрэр. Бу биһиги сүрүн баайбытын көрдөрөр — бэйэ-бэйэни таптыыр, үлэһит уонна инникигэ эрэллээх дьиэ кэргэттэрбитин. Бу маннык дьоммутугар-сэргэбитигэр Сахабыт сирэ тирэнэр», — диэн өрөспүүбүлүкэ баһылыга эттэ.
Хаартыска: Айсен Николаев ТГ-ханаала
Бэйэ кэр.