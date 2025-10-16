Биһиги өрөспүүбүлүкэбит оҕолоро бүтүн Арассыыйатааҕы оҕолор экологияҕа пуорумнарыгар “Экологияҕа бастыҥ сыыппара бырайыага” номинация кыайыылаахтарынан ааттаннылар!
Эспиэрдиир дьүүллүүр сүбэ саамай улахан сыанабылын ылан, биир уустук номинацияҕа кыайыы өрөгөйүн С.Р.Кулачиков – Эллэй аатынан Чычымах орто оскуолатын үрэнээччилэрэ ыллылар. Кинилэр дойдубут 51 эрэгийиэниттэн кыттыбыт хамаандалары кыайдалар.
Оскуола педагогтарын састааба үүнэр көлүөнэбитигэр үрдүк таһымнаах билиини биэрэрин бигэргэттэ диэн экология министиэристибэтэ тэлэгэрээм-ханаалыгар бэлиэтиир. “Эколучики” хамаанданы күүстээх педагог – настаабынньыктар бэлэмнээбиттэр. Олор истэригэр биология уонна география учуутала Дария Егоровна Иванова, химия уонна география учуутала Надежда Николаевна Кулаковская, оскуола дириэктэрэ Аграфена Порфирьевна Малышева. Кыттыыны үөрэнээччилэр Лиза уонна Айаана Канаевалар, Чэмэлиинэ Комиссарова, Ангелина Малышева, Кэскилээнэ Дмитриева, Нарыйа Кириллина, Айсен Павлов уонна Юрий Малышев ыллылар.
Кыайыылаах бырайыак аата: “Ирбэт тоҥҥо сыыппара десана” диэн. Ис хоһоонунан аныгы сыыппара технологияларын туһанан ирбэт тоҥ ууллуутун түмүгэр тахсар хоромньуну аччатыы. Чинчийии кыттыылаахтара сири-уоту үөрэтэн, кыһалҕалаах учаастактары сыыппара каартатыгар киллэрэллэр. Маныаха ГИС-технологиялары туһаналлар, эрэгийиэн айылҕата чөл турарыгар быһаарыылары киллэрэллэр. Көҕүлээһин билими, технологиялары, экология өттүнэн толкуйдары түмэ тардар буолан, хоту сир усулуобуйатыгар экология иннигэр турар садаачалары быһаарарга төһүү күүс буолар диэн экология министиэристибэтэ суруйар.