Ил Дархан Айсен Николаев бырабыыталыстыба чилиэннэрин кытары дойду бэрэсидьиэнэ Владимир Путин мунньаҕар кыттыыны ылла. Бэбиэскэнэн суол инфраструктуратын сайыннарыыны уонна кыһыҥҥа бэлэмнэниини, ол иһигэр хоту таһаҕас таһыытын ырыттылар. Бу туһунан Айсен Николаев тэлэгэрээм ханаалыгар суруйар.
-- Биһиэхэ хоту таһаҕас таһыытын боппуруоһа ураты суолталаах. Таһаҕас таһыытыттан Аартыкаҕа олох-дьаһах быһаччы тутулуктаах. Бигэ тирэхтэнии уонна хааччыллыы туоһута буолар. Арассыыйа бырабыыталыстыбатын өттүттэн систиэмэлээх миэрэлэр уонна саҥа федеральнай бэрээдэктээһин олохтонон, быйылгы таһаҕас тиэрдиитэ былааннамыт болдьоххо харгыһа суох ааста. Өрөспүүбүлүкэ оттугу уонна аһы-үөлү болдьоммут кэмҥэ толору тиэртэ, былааны толордо.
Бу сыалга үбүлээһини хааччыйар казначейскай кирэдьииттээһин лимиитин улаатыннарыы боппуруоһа турда. Саха Сиригэр таһаҕас тиэрдии саамай уһук сытар Аартыка оройуоннарын хабар, элбэх өрөсүүрсэни эрэйэр. Лимиити кэҥэтии үбүлээһин бигэ буоларын мэктиэлиир, тарыыптары тутарга кыаҕы биэрэр, маны сэргэ хоту эргимтэҕэ сытар нэһилиэнньэлээх пууннары кэмигэр хааччыйарга төһүү күүс буолар.
Бэрэсидьиэн этиини өйөөтө, РФ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлигэр боппуруоһунан үлэлииргэ сорудахтаата. Владимир Владимировичка Аартыкаҕа болҕомтотун уонна хотугу эрэгийиэннэри өрүү өйүүрүгэр махтанабын.
Хаартыска: Ил Дархан тэлэгэрээм-ханаалыттан