Олохтоох көҕүлээһиннэри өйүүр бырагыраама Сахабыт Сиригэр 2017 сылтан таһаарыылаахтык үлэлиир. Эһиил, 2026 сылга, олохтоох көҕүлээһиннэри өйөөһүҥҥэ судаарыстыбаннай бүддьүөттэн субсидия ылыыга докумуоннары тутуу саҕаланна. Докумуоннары сэтинньи 14 күнүгэр диэри кыттааччылар анал саайка сыһыарыахтаахтар, докумуоннарын үп министиэристибэтигэр тиксэриэхтээхтэр. Хас биирдии улууска маныаха тустаах үлэ ыытыллар.
“Хотугу кыым” хаһыат суруйарынан, Абый улууһун Абый нэһилиэгэр эһиилги бырагыраамаҕа куоластааһын ыытыллан, сайыҥҥы уу ситимин тупсарыы бырайыагар куоластаатылар.
Ааспыт сыллар холобурдарынан, бырагыраама көмөтүнэн нэһилиэк биллэ тупсубуту. Ол курдук, 2018 сыллаахха олохтоох түмэл дьиэтэ саҥардыллыбыт. Бу дьиэ сэбиэскэй кэм иннинэ Индигир-Спасскай таҥара дьиэтэ буолара.
2019 сыллаахха Баронов аатынан уулуссаҕа сатыы сылдьар сирдэр тупсарыллыбыттар, нэһилиэккэ бетонунан оҥоһуллубут тратуардар оҥоһуллубуттар.
2020 сыллаахха МТЗ-82 прицептаах тыраахтар атыыласпыттара олохтоохтор күннээҕи олохторугар көмө буолбут.
2021 сыллаахха Оттоох Атах учаастакка саҥа оҕо былаһаакката тутуллубут.
2022 сыллаахха Абыйга таһырдьааҥы успуорт тренажердара турбуттар.
2023 сыллаах бырайыак түмүгүнэн Оттоох Атахха суотабай сибээс киирбит.
2024 сыллаахха уу ыраастыыр ыстаансыйа Абыйга холбоммут, өр сыллаах ыра санаа олоххо киирбит.
Быйыл, 2025 сылга, нэһилиэк илин өттүгэр сэбиэскэй кэмтэн мунньуллан сыппыт улахан тимир бөх ыраастаммыт.
Сонун төрдө: https://ppmi.yakutia.click/ уонна “Хотугу кыым” хаһыат саайта.