Бу сыл 9 ыйын устата Сахабыт Сиригэр 600 тыһ. кв.м. иэннээх олорор дьиэни тутулунна. Бу туһунан социальнай ситимнэргэ быһа эпииринэн тутуу миниистирэ Виктор Романов эттэ диэн “Якутия 24” суруйар.
Виктор Романов бэлиэтээбитинэн, тутуу хаамыыта национальнай уонна федеральнай бырайыактар чэрчилэринэн ыытыллар, маны сэргэ судаарыстыбаннай көмө туһаныллар, ол иһигэр чэпчэтиилээх ипэтиэкэ уонна хаарбах дьиэттэн көһөрүү бырагыраамата.
“Кэтэх дьиэни туттуу сүрүн оруолу ылар – 428 тыһ.кв.м.”, - диэн эттэ.
РФ бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээһининэн киирбит “Инфраструктура для жизни” национальнай бырайыак чэрчитинэн үлэлиир “Жилье” эрэгийиэннээҕи бырагыраамата үлэлиир. Быйылгы былаан 690 тыһ.кв.м., олортон 330 тыһ.кв.м. – элбэх кыбартыыралаах дьиэ, 360 тыһ.кв.м.– кэтэх.
Ааспыт 10 сыл устатыгар Саха Сиригэр 6,5 мөл.кв.м. иэннээх дьиэ үлэҕэ киирбит. 2024 сыл устата 754 тыһ. кв.м. тутуллубут, бу хаһааҥҥытааҕар даҕаны үрдүк көрдөрүү.
Дьиэ-уот тутуутун биир улахан салаатынан хаарбах дьиэттэн көһөрүү буолар. Өрөспүүбүлүкэбит хаарбаҕынан билиниллибит дьиэлэртэн кыраасданнары көһөрөр бырагырааманы олоххо киллэрэр.
“2025 сыл бүтүөр диэри өссө 72 тыһ. кв. миэтэрэттэн көһөрүү буолара былааннанар. Хаалбыт иэҥҥэ нормативтарга сөп түбэһиннэрии үлэтэ ыытыллар, ол иһигэр федеральнай сокуоннарга уларыйыылар киириилэринэн этиилэр”, - диэтэ.
Өрөспүүбүлүкэтээҕи “2019-2025 сылларга хаарбах олорор дьиэлэртэн кыраасданнары көһөрүү” аадырыстаах бырагырааманан алтынньы 7 күнүнээҕи туругунан 48,77 тыһыынча киһи 894,23 тыһ.кв.м. иэнтэн көһөрүлүннэ. Быйыл өрөспүүбүлүкэ өссө 71,27 тыһ. кв.м. иэнтэн көһөрүүнү хааччыйыа.
Сонун төрдө: https://yk24.ru/2025/10/poryadka-600-tysyach-kv-m-zhilya-postroili-v-yakutii-v-2025-godu/