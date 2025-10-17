Аан дойдуга уонна дойбутугар энергетика тула кэпсэтиигэ сүрүн былаһаакканан “Арассыыйатааҕы энергетика нэдиэлэтэ” буолла. Мунньах пленарнай чааһыгар бэрэсидьиэн Владимир Путин дойдубут оттук-энергетика комплексын сайыннарыыга сүрүн салаалары бэлиэтээтэ диэн Ил Дархан Айсен Николаев тэлэгэрээм ханаалыгар суруйар. Мунньах сүрүн тосхоллоро – энергетикаҕа үтүө үгэстээх эрэгийиэннэри өйөөһүн, технологическай суверинитеты бөҕөргөтүү уонна салааны сыыппаралааһын.
-- Кэпсэтии сүрүн оруола -- оннунан хаалыы буолбакка, энергетика инфраструктуратын дириҥник саҥардыы. Бэрэсидьиэн бэлиэтээбитинэн, Арассыыйа ньиэп-гаас секторын сайыннарар, гаастааһын бырагырааматын кэҥэтэр, генерирующай кыаҕы уонна ситимнэри саҥардар бырайыактары олоххо киллэрэр. Бу барыта экэниэмикэ бигэтик сайдыытыгар уонна дойдубут энергетика өттүнэн куттала суох буолуутун тирэҕэ.
Сыыппаралааһыҥҥа болҕомто уурулунна. Дааннайдары чочуйуу кииннэрэ, оҥоһуу өй, сыыппара сиэрбистэрэ балысханнык сайдыылара саҥа быһаарыылары эрэйэр. Арассыыйа сыыппара экэниэмикэтин бигэ энергиянан хааччыйарга, ойдом олохтоох генерацияны сайыннарарга уонна эрэгийиэннэргэ саҥа кыахтары биэрэргэ бэлэм.
Мин санаабар, бы уларыйыылар кииннэригэр эрэгийиэннэр тураллар. Манна судаарыстыба, биисинэс уонна дьон-сэргэ интэриэстэрэ силбэһэр. Бэрэсидьиэн туруорбут садаачалара эрэгийиэннэр сайдыыларыгар күүстээх импульс биэриэ, ол иһигэр Саха Сиригэр. Манна бырамыысыланнас уонна олох хаачыстыбата үрдүүрүгэр аныгылыы энергетика инфраструктурата оҥоһуллар.
