Арассыыйаҕа дзюдо чөмпүйэнээтигэр Карина Ефимова уонна Аина Моисеева чаҕылхайдык кытыннылар. Карина улахан түһүлгэҕэ кыһыл көмүс мэтээли уонна Арассыыйа 2025 сыллааҕы чөмпүйүөнэ үрдүк ааты сүктэ! Оттон Аина үрүҥ көмүс мэтээл хаһаайкатынан буолла.
Бу өр сыллаах сыралаах эрчиллии, дьаныар уонна ис ис турук күүһэ буоларын Айсен Николаев тэлэгэрээм-ханаалыгар суруйар. Маны сэргэ, успуордунан үлүһүйэр Сахабыт Сирин бары ыччатыгар холобур буоларын ыйар.
Ил Дархан тириэньэрдэр ыстааптарыгар истиҥ махтал тылларын тиэрдэр: “Успуордунан дьарыктанар кыргыттарбыт кыахтарын арыйалларыгар билиигит, сатабылгыт иһин махтанабын. Эһиги дьаныардаах үлэҕит түмүгэр Арассыыйа успуорка каартатыгар Саха Сирэ бигэ туругурар. Инникитин өссө кыайыылары, ситиһиилэри, иннигит диэки – норуоттар икки ардыларынааҕы үктэллэргэ уонна олимпиада чыпчаалларыгар хардыылаан иһиҥ! ”, - диэн суруйда.
Сонун төрдө: Айсен Николаев тэлэгэрээм ханаала.