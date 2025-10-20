Кэлэр 2026 сылга Арассыыйа олохтоохторун 118 сынньалаҥ уонна 247 үлэ күнэ күүтэр. Бу туһунан РФ үлэ куодаксатын нуормаларыгар олоҕуран Арассыыйа бырабыыталыстыбата бигэргэппит приозводственнай халандаарыгар суруллар.
Саамай уһун сынньалаҥ күннэр тохсунньуга түбэһиэхтэрэ. Ол курдук, саҥа дьыллаах сынньалаҥ күннэр 2025 сыл ахсынньы 31 күнүттэн 2026 сыл тохсунньу 11 күнүгэр диэри буолуохтара. Маны сэргэ тохсунньуга эбии биэс хонуктаах сынньалаҥ баар – 17-18, 24-25 уонна 31-с күннэр. Итиннэ гынан, 2026 сыл маҥнайгы ыйыгар уопсайа 15 үлэ күннээхпит.
ТАСС бэлиэтииринэн, сыл устата бырааһынньыктааҕы 14 сынньалаҥ күнү РФ үлэ куодаксата олохтуур. Оттон бу күннэр өрөбүллэргэ түбэһэр түгэннэригэр, атын күҥҥэ көһөн биэрэллэр. Оччотугар сыллааҕы көрдөрүүгэ үлэ уонна сынньалаҥ күннэригэр балаанса үөскүүр.
2025 сылга, ааспыт сыллар кэриэтэ, сынньалаҥ уонна үлэ күннэрэ биир таһымҥа хаалыахтара – 118 уонна 247 күннэр. Високоснай сылларга кыра халбаҥнааһын тахсар: 2024 уонна 2020 сылларга үлэ күннэрэ 248, оттон 2016 сылга сынньалаҥ күннэр 119 буола сылдьыбыттар.
Михаил Мишустин 2026 сыллаахха бырааһынньыктааҕы уонна сынньалаҥ күннэри бигэргэтэр уураахха илии баттаата.
Быйыл саҥа дьылга тохсунньу 3 уонна 4 күннэрэ субуотаҕа уонна баскыһыанньаҕа түбэһэллэр. Бу күннэр бырааһынньык күннэрэ буолалларынан, атын күннэргэ көһөн биэриэхтэрэ.
2026 сыл сынньалаҥ уонна бырааһынныьк күннэрэ:
2025 сыл ахсынньы 31 күнүттэн 2026 сыл тохсунньу 11 күнүгэр диэри (12 күн);
Олунньу 21-тэн 23 күнүгэр диэри (3 күн);
Кулун тутар 7-тэн 9 күнүгэр диэри (3 күн);
Ыам ыйын 1 - 3 уонна 9 – 11 күннэрэ (үстүү күн);
Бэс ыйын 12-тэн 14 күнүгэр диэри (3 күн);
Сэтинньи 4 күнэ;
Ахсынньы 31 күнэ.
Сонун төрдө: https://yk24.ru/2025/10/118-vyhodnyh-i-prazdnichnyh-dnej-budet-v-2026-godu-v-rossii/
Хаартыска: Галина Матвеева түһэриитэ