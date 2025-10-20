Дьокуускай куорат 111-с кыбаарталын Билибина 17 аадырыһыгар «BILIBINO» саҥа олорор дьиэ комплекса үлэҕэ киирдэ. Манна баар кыбартыыралар чэпчэтиилээх сыананан куортамнаныахтара.
Эбийиэк Саха Сирин Судаарыстыбаннай тутуу, дьиэни-уоту хонтуруоллуур управление (Госстройжилнадзор) бэрэбиэркэтин ааста уонна бырайыактыыр докумуоннарга сөп түбэһэрин туһунан түмүк ылла.
Элбэх кыбартыыралаах дьиэ тутааччыта “Мегаполис” ХЭТ буолар. Дьиэ 14 этээстээх, уопсай иэнэ 6 332,7 кв.м.. Манна 141 араас оҥоһуулаах кыбартыыра баар: 76 биир хостоох, 52 икки хостоох, 13 үс хостоох. Дьиэ таһыгар оонньуур комплекстаах оҕо былаһаакката турбут.
Кыбартыыралар миэбэлинэн, сантехниканан, туһаныллар тиэхиньикэнэн хааччыллыбыттар. Чэпчэтиллибит усулуобуйаҕа кыбартыыралары субаренда дуогабарыгар олоҕуран куортамныахха сөп. Сыаната иэниттэн тутулуктанан 5 тыһыынча солкуобайтан 14 тыһыынчаҕа диэри, маны сэргэ хомунаалынай өҥөҕө ороскуот толору төлөнөр.
Санатан эттэххэ, “Уһук Илиҥҥи федеральнай уокурукка тоҕоостоох дьиэ” бырагыраама дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин көҕүлээһининэн олоххо киирбитэ. Бырагыраама чэрчитинэн кыраасданнар сорох категорияларыгар 10 тыһыынчаттан аҕыйаҕа суох олорор дьиэ-уот тутуллуохтаах эбэтэр атыылаһыллыахтаах. Куортам ырыынак сыанатыттан федеральнай уонна эрэгиийэн бүддьүөтүттэн субсидия көмөтүнэн лаппа кыра буолуохтаах.
Бэйэ кэр.
