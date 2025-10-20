Киир

  4. Өлүөхүмэ Заречнай оройуонугар саҥа оскуола үлэҕэ киирдэ

Алтынньы 20 күнүгэр Өлүөхүмэ Заречнай бөһүөлэгэр 60 миэстэлээх оскуола үлэҕэ киирдэ. Арыйыы үөрүүлээх тэрээһинигэр СӨ Бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччыта Дмитрий Садовников кытынна.

Бастакы вице-премьер хас биирдии оҕо үчүгэй усулуобуйаҕа үөрэниэхтээҕин, саҥа үлэҕэ киирбит 2 тыһ. кв. м. иэннээх оскуола оҕо үөрэнэригэр бары өттүнэн табыгастааҕын бэлиэтээтэ. Кини сэлиэнньэлэри маннык оскуолаларынан хааччыйыы салҕаныахтааҕын эттэ.

Саҥа эбийиэк СӨ судаарыстыбаннай «Тыа сирин кэлимник сайыннарыы» тосхолун «Бүтүн Өрөспүүбүлүкэтээҕи «Моя Якутия XXI веке» үтүө дьыала хамсааһынын иитинэн тутулунна.  

