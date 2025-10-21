Алтынньы 21 күнүгэр Дьокуускай куорат сорох түөлбэлэригэр тымныы уу биэриитэ хааччахтаныаҕа. Бу туһунан «Водоканал» пресс-сулууспата иһитиннэрэр диэн "Саха" НКИХ тэлэгэрээм ханаалыгар суруйар.
Сарсыарда 09:00 чаастан киэһэ 17:00 чааска диэри «Доллон» ХЭТ өрөмүөн үлэтин ыытыаҕа, онтон сиэттэрэн тымныы уу бу эбийиэктэргэ арахсыаҕа: Можайскай уул.,13/4, 13/5, 13/6, Кузьмин уул., 25, 29, 29/1, 29/2, 29/4, 30/2, 36, 36г.
Сарсыарда 09:00 чаастан күнүс 12:00 чааска диэри ЯТЭЦ өрөмүөн үлэтин ыытыаҕа, онон тымныы уу 164 кыбаарталга арахсыаҕа.
Сонун төрдө: